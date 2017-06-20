Форма ногтей в виде руки может стать новым трендом в маникюре

Поиск нового стиля натолкнул мастеров одного из маникюрных салонов на довольно странное и необычное решение.

Интересный вариант дизайна ногтей появился на странице салона красоты в Instagram. В опубликованном ролике мастер маникюра придаёт ногтю довольно интересную и причудливую форму. Внешне работа напоминает маленькую ухоженную руку, которая выглядит почти как настоящая. Однако среди пользователей Сети такой вариант маникюра нашел мало одобрительных отзывов, несмотря на то, что видео набрало больше 150 тысяч просмотров за короткий промежуток времени.

Многие стали писать о том, что ролик достаточно жуткий, а ногти выглядят довольно странным образом. Некоторые отметили, что подобный маникюр выглядит отвратительно. Однако нашлись и те, кому дизайн ногтей приглянулся, и они уверены, что он может стать новым трендом. Они отметили, что даже если пользователям Сети не нравится подобный внешний вид, они должны согласиться с высоким мастерством исполнения работы, а также с интересной задумкой.