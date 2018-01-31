Эксперты предложили план по улучшению экологии в промышленных регионах России

По мнению экспертов, государство должно вмешаться и ужесточить политику, направленную на регуляцию ТЭК.

Как заявила в ходе конференции «Экологические риски: где в России дышится легко?» эксперт Аналитического центра Ирина Поминова, топливно-энергетические комплексы производят до 30% загрязняющих выбросов, а также свыше 60% отходов производства и потребления. И несмотря на то, что в данной отрасли давно изъявляют желание бороться за улучшение экологической ситуации в промышленных регионах, инициаторам не идёт навстречу высшее руководство.

Эксперты предлагают план, согласно которому улучшить экологию могут ужесточение политики и введение новых стандартов и требований к промышленности. Также государству необходимо всяческих поддерживать модернизацию заводов и развитие комплексов по правильной утилизации отходов. Наиболее тщательное внимание следует уделить строительству и популяризации генерирующих объектов на основе использования бытового мусора. Это быстро и эффективно решит проблему переполненных полигонов.

По словам Ирины Поминовой, выбрасываемые отходы не являются опасными, однако в последнее время объёмы добычи полезных ископаемых для ТЭК значительно выросли, что в конечном итоге скажется как на здоровье граждан, так и экологии России в целом.