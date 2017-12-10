Левада-центр: Выборы стали самым запоминающимся событием последнего месяца

В опросе приняли участие 1600 представителей городского и сельского населения РФ.

136 населённых пунктов в 52 регионах страны ответили на вопрос о события, которые запомнились больше всего. Опрос респондентов от 18 лет и старше проводился на дому сотрудниками социологической компании «Левада-центр». Самым запоминающимся событием последнего месяца стали прошедшие в сентябре региональные выборы в местные органы власти. Всего их упоминали 24% опрашиваемых. На второе место с 18% респонденты поставили сбитый в Сирии самолёт российских ВКС ИЛ-20. Третье место заняло обсуждение пенсионной реформы с 15%. Четвёртое место неожиданно оказалось у событий из личной жизни граждан. За это отдали голоса 8%. Пятёрку лидеров замкнули встречи и выступления Владимира Путина – 5%.

Кроме этого упоминались протесты против повышения пенсионного возраста, война в Сирии, обстановка на Украине и Донбассе, санкции, дело Скрипалей и смерть Иосифа Кобзона. Эксперты напомнили, что запомнившиеся россиянам выборы были отмечены многочисленными скандалами, вынужденным повторным голосованием, вторыми турами и локальными поражениями правящей партии.