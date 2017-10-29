Аналитики: Россияне так и не стали любителями морепродуктов

Объединённая исследовательская группа изучила объёмы потребления морепродуктов в мире: Россия не лидирует ни в одной категории.

Сравнительная аналитика проведена на базе данных с 2011 по 2017 год. Исследователи выяснили, что ежегодно в мире употребляется 143,8 миллионов тонн морепродуктов, в среднем на человека – 22,3 кг. На территории ЕС лидером стала Норвегия (66,6 кг/чел), а в Евразии – Корея (78,3 кг/чел). Несмотря на то, что главными любителями рыбы и других морепродуктов являются Азия, Европа и Северная Америка, Россия – с её масштабами и выходами к морю – остаётся позади по неизвестным причинам.

Самой падкой к морепродуктам страной оказался Китай (65 миллионов тонн), за ним следуют Япония (7,4 миллионов тонн), Индонезия (7,3 миллионов тонн) и США (7,1 миллионов тонн). Подобный подсчёт популярности морепродуктов на столах семей в разных уголках Земли важен в целях налаживания новых поставок в «нерыбные» страны, определения самых ходовых продуктов, что поможет развитию бизнеса, а также эти показатели могут косвенно сообщить о здоровье населения. В рыбных продуктах в больших количествах содержится омега-3, признанная одним из самых полезных и необходимых человеку биоэлементов. Согласно статистике, потребление морепродуктов в мире с каждым годом растёт на несколько десятков килограмм.