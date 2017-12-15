«Иван оценил»: Зрители заметили взгляд Урганта, направленный на ягодицы Летучей

По мнению поклонников, Иван Ургант размышлял не совсем над темой передачи.

Гостем студии шоу «Вечерний Ургант» стала телеведущая и журналист Елена Летучая. С самого начало передачи ведущий акцентировал внимание на проблемах экологии. Ведь именно их старается осветить Елена в своем новом фильме, а также посвящает борьбе с загрязнением публикации в социальных сетях. После тёплого приветствия с Иваном Ургантом телеведущая поздоровалась с Дмитрием Хрусталёвым. Именно в этот момент ведущий шоу обратил свой взгляд на ягодицы Елены Летучей.

Однако это не осталось без внимания, и поклонники заметили, от чего не смог оторвать свои глаза Ургант. «Иван оценил», - написали поклонники, с юмором отметившие то, как Иван успевает направлять взгляды во время работы на шоу. Но всё это продолжалось лишь несколько секунд, и Урганту пришлось снова переключиться на основную тематику шоу, и стал расспрашивать Елену о новом фильме. Пользователи Сети отметили, что Летучая борется за правое дело и должна достичь в этом успеха.