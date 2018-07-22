Nestle раскрыла секрет комплектования конфет Quality Street

Представитель компании отметил, что Nestle не жадничает, не досыпая треугольных конфет в зелёной упаковке.

Менее популярный, но всё же доступный в России продукт Nestle Quality Street заставляет европейцев ежегодно ломать голову над тем, почему в их железных коробках всегда так мало «зелёных треугольников». Представитель Nestle сообщил, что такие меры были введены в целях контроля и используются многими кондитерскими мира. Он раскрыл секрет, что каждая коробка Quality Street укомплектована так, чтобы иметь стандартизированные показатели веса, цены и питательности.

Сотрудник Nestle заявил, что компания тщательно следит за тем, чтобы её продукты были, в первую очередь, питательными, а не калорийными. Так, конфеты в зелёной и фиолетовой упаковках приготовлены по такому рецепту, что содержание в одной конфете сахара и жиров почти в два раза выше, чем в других сладостях Quality Street. Именно поэтому было решено урезать количество этого продукта, хотя при продаже «на развес» именно эти конфеты разметают с полок быстрее всего.