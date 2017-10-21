«Путь будет долгим»: Влад Соколовский после развода кардинально меняет свою жизнь

Известный певец после развода с Ритой Дакотой продолжает очищать себя от прошлых «грехов».

Влад Соколовский неоднократно заявлял, что даже женитьба и рождение дочери не смогли изменить в нём старые привычки, которые отравляли его жизнь и мешали семейному счастью. Певец решил исправиться, избрав для этого долгий путь. После душевных очищений последуют телесные.

Кардинальные изменения коснутся питания певца. Он признался, что с 12 лет борется с лишним весом. Сейчас он тоже горит желанием привести себя в форму, но в этот раз навсегда. Так, он перейдёт почти на вегетарианский стиль питания, начнёт вставать до 8 утра и постарается не давать слабину даже в окружении друзей-пивных любителей. Хотя сам в успех он верит с трудом.