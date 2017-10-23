Одичалый молодой человек на набережной Ялты напугал прохожих

У очевидцев этого безумного танца пропал дар речи, и они терялись в догадках, что могло вызвать это.

Прохожие на набережной Ялты были напуганы поведением внешне приличного молодого человека. Он исполнял какой-то странный танец и что-то бессвязно выкрикивал. Парень подпрыгивал, пускался в присядку, размахивал руками, не выпуская телефон. Прогуливающаяся и шедшая по делам публика шарахалась в стороны от него, стараясь не приближаться. Фрик всего несколько секунд вёл себя, как одичалый, затем выпрямился и ушёл восвояси нормальной походкой.

Некоторые пользователи Сети предположили, что виной такому поведению – наркотики. Однако им возразили, указав на слишком быстрое «отрезвление» парня. Прозвучали версии о проигранном споре и крупном денежном выигрыше. Самые романтичные подумали о приятном известии, которое он получил по телефону, например, рождение ребёнка. Шутники, глядя на наряд молодого человека, решили, что он жених, сбежавший с собственной свадьбы и оценивший правильность своего решения.