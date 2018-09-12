Комедийный скетч блогера Тилэкса на Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова облетел интернет

Ирландский и российский бойцы высмеивают друг друга в видео ролике на Youtube. Репер Телэкс был вдохновлён предстоящим боем и личными отношениями между бойцов.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец Конор Макгрегор недавно были замечены в перепалке между собой, что послужило очень бурным отзывам в интернете. Блогер Тилэкс не обошёл стороной данную ситуацию и обыграл её в своей манере, сделав рэп-пародию. Часто такой накал страстей становится намного интереснее самого события. В этом ролике актёры, сыгравшие Хабиба и Конора, друг друга оскорбляют и по-разному высмеивают в утрированном комедийном скетче. В нём были отмечены угрозы Макгрегора «выбить мозги Хабиба на канвас и размазать их». Там он кичится уничтожить Хабиба впервые же секунды боя, говоря, что он слабый боец. Также ирландец насмехается над Нурмагомедовым, что это будет самый скучный бой, «ведь он валяется в каждом раунде на полу». Оппонент Конора не отставал и, высмеивая его фамилию, в последующем назвал его «королем Burger King ‘а».

Данное видео облетело интернет и набрало 400000 просмотров за сутки. Можно отметить, что поведение бойцов «UFC» – это часть шоу, которая подогревает интерес к предстоящему бою, который состоится 6 октября 2018 года. Но большинство представителей спортивного социума не думают, что «UFC» - это полноценный вид спорта.