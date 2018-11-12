Скандал вокруг  украинской певицы Джамалы и её семьи набирает обороты.

Скандал вокруг украинской певицы Джамалы ( настоящее имя- Сусана Джамалдинова) и её семьи набирает обороты. Семья ведет бизнес в Крыму не смотря на публичное не признание певицей Крым российским и активную проукраинский настрой.

Джама́ла или Jamala (род. 27 августа 1983, Ош, Киргизская ССР, СССР) — украинская певица и актриса крымскотатаро-армянского происхождения, народная артистка Украины (2016),. Исполнительница в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро. В 2013 году снялась в фильмах «Поводырь» украинского режиссёра Олеся Санина и «Полина» франко-бельгийского режиссёра Олиаса Барко. В 2009 году победила на восьмом международном конкурсе «Новая волна» в Юрмале. Получив при этом четыре статуэтки украинской музыкальной премии «YUNA», две премии «ELLE Style Award». Также имеет награды таких премий, как «Человек года», «Best Fashion Awards», «Red Apple Awards», «Eurostory Awards», «Marcel Bezençon Award» и «Cosmopolitan Awards». В 2016 году одержала победу на 61-м конкурсе песни «Евровидение 2016» в Стокгольме с песней «1944».

Родители Джамалы не смотря на все громкие заявления дочери на непринятие Крыма РФ живут и удачно ведут бизнес по законодательству РФ.

Семья Джамаладиновых являются хозяевами «мини-отеля» в курортном поселке Малореченское, неподалеку от Алушты. Прежде на украинских сайтах было объявление об отеле с одноименным названием «мини-отель Джамала». В настоящее время этот отель появился на российских сайтах о туризме, контакты которого привязаны к операторам мобильной связи РФ.

Населению поселка хорошо знаком этот мини - отель. Творческий псевдоним исполнительницы совпадает с названием гостиницы. В курортный сезон номер в ней стоит от 1тыс рублей за сутки. В рекламе говорится близком расположении к морю, о великолепной кухне, которую готовят местные повара знающие свое дело, а также о летней кухне, где самому можно приготовить себе еду, о наличии интернета, физкабинета с лечебными приборами и удобствах во всех номерах.

К тому де, родители Джамалы в Крыму пользуются льготами для оплаты коммунальных услуг, как репатрианты (вернувшись на родину предков в 1989 году).

Власти Крыма, невзирая на проукраинский настрой Джамалы, не раз говорили о том, что рады видеть её у себя на полуострове.