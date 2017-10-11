Новый производственный корпус НПО «Алмаз» открыли в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на столичном НПО «Алмаз» им. академика А.А. Расплетина новый цех комплексной сборки и регулировки совместно с зампредом правительства РФ Юрием Борисовым. Градоначальник отметил вклад предприятия в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и обозначил перспективы развития завода.

НПО «Алмаз» является одним из наиболее успешных промышленных предприятий Москвы, которое реализует масштабную программу технического перевооружения и освоения выпуска новых видов оборонной продукции. Одним из результатов этой работы стал и новый цех площадью более 6,5 тыс. квадратных метров, который мы сегодня открываем", - сказал Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что столичное правительство предоставило предприятию статус промышленного комплекса и льготы по уплате налогов в городской бюджет. Эта мера позволила более эффективно решать задачи, стоящие перед заводом.

«И за последние годы несколько сотен миллионов рублей - это льготы и преференции, выделенные городом для того, чтобы предприятие могло развиваться», - пояснил мэр.

В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сделал акцент на том, что «Алмазу» нужно развивать и производство в гражданском секторе. «Гособоронзаказ будет постепенно стабилизироваться. Поэтому нужно наращивать обороты и выходить на гражданский рынок. Именно вопросам диверсификации нужно уделять особое внимание, но у вас для этого хорошие шансы», - сказал зампред.

Мэр Москвы отметил, что город окажет предприятию всю посильную помощь, чтобы развивать производство гражданской продукции. В настоящее время НПО «Алмаз» - мировой лидер по разработке зенитных ракетных систем воздушно-космической, противовоздушной и противоракетной обороны. Продукция предприятия стоит на вооружении армий в более чем 30 странах. Гражданский же сектор представлен системами управления воздушным движением (их используют все аэропорты московского авиаузла), метеорологическими радиолокаторами (применяются Росгидрометом) и радиолокационными комплексами.