Медведев назвал условие для продления «Турецкого потока» в Болгарию

Премьер-министр РФ отметил, что обсуждение дальнейших шагов состоится, когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что никаких препятствий проекту чиниться не будет.

Болгария должна понимать, что для продолжения ветки «Турецкого потока» по ее территории нужны надежные гарантии от Еврокомиссии. На это обратил внимание премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Он отметил, что Россия учитывает «не самый приятный опыт», связанный с проектом «Южный поток». «О дальнейших конкретных шагах я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии, - я имею в виду не со стороны правительства Болгарии, я имею в виду, когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет. Надеюсь, что наши болгарские друзья тоже это понимают и ведут соответствующую работу, мы говорили об этом с моим коллегой», - сказал Медведев.

Болгария ранее участвовала в проекте строительства газопровода «Южный поток», который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в Варну, а оттуда дотянуть до Италии и Австрии, однако летом 2014 года по настоянию Еврокомиссии София дважды останавливала работы и в итоге не предоставила разрешение на прокладку труб по своей территории. В декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил, что «Южный поток» будет заменен трубопроводом через Турцию, получившим название «Турецкий поток». Первая нитка «Турецкого потока» предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков «Газпром» рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

София и на этот раз намерена принять участие в проекте. В начале февраля о готовности Болгарии ввести в эксплуатацию к началу 2020 года свою часть газопровода до границы с Сербией заявила министр энергетики страны Теменужка Петкова.