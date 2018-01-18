В Лондоне откроется первая в Европе тюрьма для трансгендеров

Женская тюрьма Даунвью на юге Лондона планирует в ближайшее время открыть на своей территории отдельное пространство для заключенных-трансгендеров. Об этом сообщила британская газета The Sunday Times.

СМИ окрестили ее «тюрьмой в тюрьме» и отметили, что это первое подобное исправительное учреждение в Европе. Трансгендеров разместят в здании, которое названо в честь британской феминистки Жозефины Батлер.

В блоке будут расположены 15 одиночных камер и одна двухместная. Здание обнесут забором, который будет отделять транс-тюрьму от остальных осужденных. Таким образом, трансгендеров полностью ограничат в контактах с женщинами.

Ожидается, что первые три заключенных прибудут до 3 марта. Вскоре планируется освободить все британские тюрьмы от трансгендеров и перевести их в Даунвью.

По словам собеседника издания, 320 заключенных-женщин «всерьез обеспокоены» прибытием транссексуалов-мужчин, почти половина из которых осуждена за преступления сексуального характера. Кроме того, врачи выразили опасения в связи с тем, что некоторые трансгендеры настаивали на переводе в новую тюрьму для того, чтобы оказаться поближе к женщинам.

Местные власти считают, что создание отдельного пространства «установит правильный баланс между обеспечением безопасности всех заключенных женщин и соблюдением прав трансгендеров». Ранее несколько тюремных отделений для транссексуалов были открыты в США.

В сентябре 2018 года в СМИ получил огласку скандал в одной из британских женских колоний. Мужчину-трансгендера Карен Уайт, ранее известного как Дэвид Томпсон, перевели из мужской колонии в женскую, где он изнасиловал нескольких заключенных-женщин.