В Forbes назвали лидеров списка богатейших людей в мире

В известнейшим и самом рейтинговом журнале в Америке Forbes сегодня опубликовали рейтинг самых богатых людей во всём мире. Такой рейтинг публикуется ежегодно, согласно итогам 2018 года в российском рейтинге лидировал владелец НЛМК Владимир Лисин. Этот год был вторым подряд в качестве лидера в Forbes среди российских бизнесменов.

Состояние Лисина оценили в $19,1 миллиардов. А в 2019 году Лисин потерял лидерскую позицию и опустился на одну позицию в списке. Хоть его доходы возросли, а состояние оценено в $21,3 миллиардов, но это всё не позволило ему пополнить свою коллекцию личных достижений в обществе, ведь первую строчку занял председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, и его состояние составляет $24 миллиарда. Что же касается третьего места, то его занял президент «Лукойла» Вагит Алекперов, в его «копилке» насчитывается $20,7 миллиардов.

Всего в этот рейтинг было включено 98 российских бизнесменов с минимальным состоянием в $1 миллиард. По сравнению с прошлым годом, количество участников снизилось на 8 человек.

Если же говорить о глобальном мировом рейтинге, то там уже во второй раз подряд лидерскую позицию занял гендиректор Amazon Джефф Безос с состоянием в $131 миллиард, он его приумножил на 19 миллиардов. На второй позиции находится Билл Гейтс, который является основателем Microsoft с доходом в $96,5 миллиардов. А на третьем председатель совета директоров компании Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет – $82,5 миллиардов.

Богатейшей женщиной мира Forbes назвал внучку основателя L’Oréal Франсуазу Бетанкур-Майерс. В общем рейтинге она занимает 15-е место. Бетанкур-Майерс вместе с сыновьями владеет 33% L’Oréal. Ее состояние оценено в $49,3 миллиардов(+$7,1 миллиардов к прошлому году). В 2018 г. богатейшей женщиной в рейтинге Forbes была Элис Уолтон, дочь основателя Walmart.

Самой юной из долларовых миллиардеров, самостоятельно заработавших (а не унаследовавших) капитал, оказалась модель и основательница косметической компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Ей 21 год и, как отмечает Forbes, она побила рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга, ставшего миллиардером в 23 года. Самый старый в списке – основатель сингапурской судоходной компании Pacific International Lines Чанг Юн Чунг. Ему 100 лет и его состояние оценено в $2,1 миллиардов.

Всего Forbes в 2019 г. насчитал 2153 миллиардера по всему миру, что на 55 меньше, чем год назад. Сократилось и их общее состояние: в этом году оно составило $8,7 триллионов, что на $400 миллиардов меньше, чем в 2018 г. Текущий рейтинг покинули 11% участников, или 247 человек, – это наибольший показатель с кризисного 2009 года. При подсчете состояний мировых миллиардеров Forbes использовал котировки акций их компаний и валютные курсы на 8 февраля 2019 г.