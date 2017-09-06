Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани

Сегодня в 10-й школе в станице Ахтанизовской провели общее собрание среди родителей и педагогическим составом. Сбор проводился из-за последних трагических событий на территории школы.

Вчера восьмиклассник пронёс в школьное учреждение пневматическое оружие. Во время большой перемены он находился возле продуктового магазина, находящегося недалеко от школы. Он вымогал деньги у своих сверстников, угрожая им расстрелом. Естественно, что дети были напуганы, но не восприняли всерьёз слова парня. Услышав многочисленные отказы от детей, восьмиклассник открыл огонь вплотную по ногам остальных детей и ранил пять человек. У пострадавших детей выявлены небольшие ссадины и гематомы. Но никто не был госпитализирован.

Со вчерашнего дня в школе начали проводить профилактическое лечение. Там работают психологи, участковый и следственно-оперативная группа. Проводится профилактическая беседа с каждым ребёнком.

В отделе МВД России в Темюркском районе отметили, что сотрудники полиции начали собирать нужные материалы произошедшего, чтобы проводить дальнейшую правовую оценку.

Директриса 10-й школы попросила родителей сохранять спокойствие. Сейчас в школе ввели дополнительную охрану, ввели более строгий пропуск, а также поставили дополнительных дежурных, в роли которых выступят родительский состав и представители казачества.

В школе не будут отменять занятия, в связи с произошедшим, всё будет работать, как и раньше.