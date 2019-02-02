Мы – женщины, а не посудомойки!

Вот уже несколько лет, каждый раз как мы приближаемся к Международному женскому дню, статьи и доклады о душераздирающем насилии в отношении женщин и дисбалансе между полами в публичной сфере (разрыв в заработной плате, качество занятости, присутствие на должностях) растут.

Однако есть несколько упоминаний о дисбалансе, который ежедневно возникает во многих домах, в отношении распределения домашних обязанностей и ухода за детьми или другими иждивенцами. Равенство должно начинаться дома.

Получается, что среди женщин, которые живут с мужчиной и имеют оплачиваемую работу, 67% дел по дому приходится на представительниц прекрасного пола, а на их сильную половину - 29%. То есть женщина выполняет вдвое больше задач, чем мужчина. Оставшиеся 4% добираются за счет помощи третьего лица.

Больший вес женской работы приходится на три обязанности (более 74%): стирать белье, гладить и прибираться в доме. А когда появляются дети, ситуация не только не улучшается, но обычно ухудшается.

Почти в 100% случаев они ходят к врачу, посещают школьные встречи, просыпаются среди ночи и организуют не только свою жизнь, но и жизнь ребёнка.