Эксперты прогнозируют закрытие значительной части хостелов в России

На днях в парламенте приняли законопроект, который запрещает использовать частные жилые помещения в качестве хостелов, так как считают, что подобные нелегальные организации могут разорить и привести к закрытию остальные официально заверенные заведения подобного характера.

Согласно законопроекту, можно организовывать деятельность хостелов только в нежилых помещениях.

Как сообщили в Hospital Income Consulting, если продолжится деятельность хостелов в жилых помещениях, то это приведёт к закрытию 10-15% официальных заведений. Также сказали, что цены возрастать не будут, и ценовой сегмент будут устанавливать именно лично владельцы хостелов.

В Colliers International сказали, что принятие этого законопроекта может оставить свой след на туристической индустрии Российской Федерации, то есть приезжим людям может не хватить мест, чтобы переночевать, а из-за этого будет больше «уличных жителей».

Также предполагают, что частные предприниматели, занимающиеся деятельностью хостелов, могут начать вести свой бизнес нелегально. Соответственно, повысится уровень преступности и будет больше «плохих организаций» и люди будут бояться заселяться в частные квартиры и дома.

По мнению старшего консультанта направления индустрии гостеприимства CBRE Анны Тертычной, из-за законопроекта могут пострадать качественные объекты. Согласно закону, жилые помещения, где расположены хостелы, могут быть переведены в нежилые в течение года. Однако, если часть объектов сможет это осуществить, то для хостелов не на первом этаже, без отдельной входной группы сделать это будет невозможно.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер отметила, что объем рынка хостелов оценить сложно, так как многие работали «в тени». По разным оценкам, в Москве доля этих койко-мест может составлять до 10% от общего количества, в Санкт-Петербурге – до 20-25%. При этом не менее 75-80% из них находится в жилых домах.

По словам руководителя департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марины Смирновой, в Москве по разным оценкам работают от 400 до 600 хостелов. Cushman & Wakefield насчитывал 438 объектов на 8664 номера на начало 2018 года. Это 10% от общего количества номеров во всех средствах размещения Москвы.

В Москве, есть, конечно, примеры хостелов в квартирах – например, в 2-3-комнатной квартире можно сделать мини-хостел на 8-10 спальных мест, продолжает Смирнова. Есть примеры, когда собственники нескольких квартир делали для себя бизнес, превращая их в средства размещения. «Но для Москвы все же это, скорее, исключение. В Санкт-Петербурге ситуация несколько другая, но это особенность жилого фонда этого города», - добавила эксперт Cushman & Wakefield.

В других городах хостелов меньше – порядка 30-50 объектов, но это самый быстрорастущий сегмент рынка, указывает Смирнова.