Соцсетями ежедневно пользуются 89% российских подростков

Более половины опрошенных несовершеннолетних уверены в том, что социальные сети не оказывают существенного влияния на подростков, в то время как около 60% совершеннолетних респондентов считают, что соцсети оказывают негативное влияние. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в среду Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины опрошенных респондентов в возрасте от 14 до 17 лет (54%) отметили, что социальные сети не оказывают существенного влияния на подростков. Ответы совершеннолетних респондентов отличаются от мнения подростков», - говорится в сообщении. Так, согласно данным опроса, 58% взрослых респондентов считает, что социальные сети оказывают плохое влияние на подростков.

Как свидетельствуют данные ВЦИОМ, о позитивном влиянии соцсетей заявил каждый пятый (19%) участник опроса 14-17 лет, разделяет это мнение лишь каждый десятый (10%) взрослый. Согласно опросу, как взрослые, так и подростки, пользующиеся социальными сетями, практически не встречают «опасный» контент (пропагандирующий самоубийства, насилие, терроризм): о том, что не встречали ни один сюжет подобного содержания заявили 54% и 58% опрошенных подростков и взрослых соответственно.

По результатам опросов, россияне достаточно мало знают об «опасных» группах в соцсетях. Так, о пабликах, распространяющих материалы о самоубийствах знают 16% взрослых респондентов и 18% подростков, о группах, пропагандирующих насилие - 10% и 11%, терроризм - 9% и 6%. Отмечается, что позитивная повестка соцсетей считывается более активно: 88% пользователей соцсетей встречали призывы к ЗОЖ, 79% - материалы, мотивирующие помочь животным (ответы подростков и совершеннолетних респондентов не отличаются).