Гости «Московской Масленицы» съели 120 тысяч порций блинов и оладий

Популярностью на фестивале также пользуются шашлык, узбекский плов, паэлья с морепродуктами, борщ в «тарелках» из хлеба и стейки.

Гости «Московской Масленицы» приобрели 120 тысяч порций блинов и оладий за первые пять дней фестиваля. Популярностью пользуются блины «Жульен», черемуховые блины с облепиховым курдом, мятные панкейки с шоколадной крошкой, налистники с маком, блины с припеком и арабские катаеф, которые склеиваются в виде кулька с начинкой.

Кроме того, на фестивале продали 70 тысяч порций шашлыка. Посетители «Московской Масленицы» также часто покупают узбекский плов, паэлью с морепродуктами, борщ в «тарелках» из хлеба и стейки.

Любимые блины Льва Толстого и шоколадные роллы: первый день фестиваля «Московская Масленица». Лефсе, рагмунк и катаеф: какие блины попробовать на «Московской Масленице».

На масленичных площадках можно попробовать 210 видов блинов. На площади Революции предлагают шведские картофельные блинчики рагмурк, скандинавские картофельные блины-лепешки лефсе с маслом, сахаром и специями, сытные немецкие пфанкухены, толстые белорусские чачохи и изящные ажурные блинчики.

На Манежной площади можно отпраздновать Масленицу на итальянский манер. Здесь подают блинчики с моцареллой, томатами и соусом песто, с рикоттой и шпинатом, а также блины с маскарпоне и соусом из лесных ягод и блины с мороженым и печеньем

Оригинальные угощения можно попробовать и на окружных площадках фестиваля. На Новопесчаной улице гостям предлагают чешские скрученные в трубочку палачинке, а на площади Славы — разноцветные блины. На Сиреневом бульваре в Троицке гурманам предложат блины, приготовленные по рецептам разных стран, — от американских панкейков до корейских оладий хотток.

Гостей «Московской Масленицы» каждый день ждет культурная программа. С 1 по 5 марта более 52 тысяч человек посмотрели 220 спектаклей и концертов c участием более 300 актеров и музыкантов. В спортивных и подвижных играх поучаствовали 28 тысяч посетителей фестиваля.

На каруселях покатались 100 тысяч москвичей и гостей столицы. Кроме того, гости фестиваля испекли 2500 блинов и смастерили более трех тысяч поделок на творческих и кулинарных мастер-классах.

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«Московская Масленица» будет идти до 10 марта. Онлайн-трансляцию масленичных гуляний можно посмотреть на портале «Окно в город». Это одна из самых масштабных трансляций проекта, она длится 10 дней. Пользователи увидят, как празднуют Масленицу в парках, на площадях и центральных улицах.