Французы почтили память советских воинов

Представители России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Сербии почтили память советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны, памятная церемония состоялась во вторник в городе Нуайе-Сен-Мартен на мемориальном кладбище советских солдат.

Дипломаты из России, стран СНГ и Сербии, мэр города Нуайе-Сен-Мартен, французские депутаты и сенаторы возложили венки к памятнику «Цветы России», который был открыт в 2002 году. Эта работа московского скульптора Владимира Суровцева.

В памятной церемонии также приняли участие российские ветераны, специально приехавшие из Москвы во Францию.

«Сегодня я хотел от всех нас искренне поблагодарить и мэра, и власти региона за то внимание, которое уделяется нашему некрополю», - сказал посол России во Франции Алексей Мешков после церемония возложения венков.

«Сегодня во многом уникальный день, потому что сегодня отмечается очень важный православный праздник, который называется Радоница. Это праздник поминания всех ушедших. И обязательно в этот праздник посещаются кладбища, могилы близких», - отметил российский посол.

По его словам, всех солдат, которые покоятся на мемориальном кладбище в Нуайе-Сен-Мартен, объединяла вера в победу.

«Они все были верующими. Они были как верующие православные, как верующие мусульмане, как верующие иудеи, как верующие в светлое будущее человечества. Всех их объединяла единая вера - вера в победу. Именно эта вера, эта сила позволила победить фашизм», - подчеркнул Мешков.

Он призвал хранить память об этих героях и «не допустить, чтобы страшная война пришла на наши земли». «Только мы все вместе можем построить безопасное, процветающее общее евразийское пространство», - добавил российский посол.

Выступивший на памятной церемонии сенатор Оливье Пакко отметил важность дружбы Франции и России.

«Франко-русская дружба - более важна для наших двух народов. Но также баланса нашей планеты, который так сложен... Россия и Европа имеют общие корни, и мы должны никогда он этом не забывать», - отметил он.

Советское мемориальное кладбище в городке Нуайе-Сен-Мартен департамента Уаза было основано в конце 1970-х годов, когда Советский Союз принял решение перезахоронить в одном месте останки военнослужащих, находящиеся в разных городах Пятой республики.