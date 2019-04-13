Представители переходного правительства Судана напомнили о нормах шариата

Оппозиционные силы обвинили в среду Военный совет страны в нежелании передавать власть и стремлении удержать под своим контролем управление страной. Об этом представители альянса «За свободу и перемены» заявили на пресс-конференции в Хартуме, которую транслировали арабские телеканалы.

«Военный совет несерьезно относится к передаче власти и хочет полностью контролировать управляющий совет, не предоставляя альтернативы», - сказали они, обвинив военных в «политическом шантаже». «Совет затягивает с решениями и использует старые методы, пытаясь обойти требования масс вместо того, чтобы отвечать на них и не пытаться сконцентрировать власть в своих руках». Представители альянса выразили надежду на то, что новая встреча с политическими силами, к проведению которой призвал Военный совет, «не станет очередной манипуляцией» военных.

Во вторник официальный представитель совета Шамс ад-Дин Каббаши сообщил журналистам, что армия изучила представленный оппозицией документ о принципах и структуре будущего переходного периода страны и согласна со многими его положениями. Вместе с тем, по его словам, есть моменты, в которых стороны расходятся. «Мы внесли ряд корректив», - отметил он. При этом разногласия касаются ряда принципиальных моментов, в том числе срока переходного периода, источника власти и права объявлять чрезвычайное положение в стране.

Так, армия по-прежнему настаивает на двухлетнем переходном периоде, в то время как оппозиция считает, что провести все необходимые политические преобразования в Судане можно не ранее, чем за четыре года. Кроме того, в документе оппозиции не прописано положение об источнике законодательства. Военный совет хотел бы сохранить в этом качестве шариат (исламское право). Расходятся стороны и в том, какой орган будет уполномочен объявлять чрезвычайное положение в стране. Оппозиционные силы настаивают на том, что это должно быть прерогативой гражданского правительства, армия убеждена, что только будущий управляющий совет должен иметь на это право. Не согласны военные и с тем, чтобы вооруженные силы и спецслужбы находились под контролем «политической власти».

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Уже месяц в центре Хартума продолжается сидячая забастовка, участники которой добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований - передачи власти гражданским властям и искоренения из органов власти всех представителей бывшего режима.