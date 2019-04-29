Украина может лишить соцвыплат жителей Донбасса, получивших паспорта РФ

Власти Украины рассматривают возможность лишить лиц, которые получили по упрощенной процедуре российское гражданство, права на пенсии и иные социальные выплаты. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, передают украинские СМИ.

«Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», — цитирует подзамочную публикацию на странице министра в сети Facebook и приводит скриншот этой записи.



Нарушением закона и угрозой суверенитету власти Украины считают выдачу российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса. 24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру получения гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. После этого на территории ДНР и ЛНР начался прием заявлений на получение российских паспортов.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что российские пенсии будут назначаться новым гражданам из ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.

«Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются», — сообщил ПФР.8 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в соответствии с принятым кабинетом решением российские паспорта, выданные украинским гражданам на территории республики, будут признаны недействительными.



«Эти паспорта будут признаны незаконными при пересечении государственной границы и использовании на территории государства. Таков будет наш ответ на гибридные действия России. И мы обратимся ко всем странам-партнерам, чтобы они приняли такие же решения: чтобы эти фейковые паспорта были признаны недействительными при пересечении границ других стран», — заявил Гройсман на заседании кабинета министров.

7 мая глава МИД Украины Павел Климкин пообещал скорый ответ на «паспортный бандитизм» Кремля. Он также предупредил потенциальных получателей российских паспортов, что, даже получив их, они все равно останутся в России гражданами второго сорта и не смогут пользоваться теми же правами и возможностями, что и «настоящие россияне».

1 мая 2019 года Путин подписал указ, в соответствии с которым в упрощенном порядке гражданство могут получить граждане Украины, которые родились и постоянно проживали в Крыму, однако выехали за его пределы до 18 марта 2014 года, когда полуостров по результатам проведенного там референдума включили в состав России, а также дети, супруги и родители таких граждан.