Парад в честь Дня Победы завершился на Красной площади

Военный оркестр, грохот танков и отрывистые команды по громкой связи — в Москве завершился парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отбивая строевой шаг, по брусчатке Красной площади промаршировали 35 пеших расчетов — всего более 13 тысяч военнослужащих. Затем проехали более 130 единиц сухопутной техники. В программу воздушной части внесла коррективы погода — из-за сгустившейся облачности боевая авиация вернулась на аэродромы базирования, так и не появившись над столицей.

Главная премьера этого парада Победы — кабриолет на базе лимузина Aurus, специально разработанный для торжественного марша и сменивший на посту привычный глазу ЗИЛ-41041 АМГ.

Даже со стороны заметна высокая плавность хода, которой конструкторам удалось добиться за счет особой системы настроек подвески и трансмиссии. Как ранее рассказал РИА Новости руководитель проекта «Парадный автомобиль Aurus» Александр Лебедев, новая платформа буквально увешана электронными системами управления, а все ее узлы и агрегаты завязаны в единую информационную сеть.

Министр обороны Сергей Шойгу и командующий парадом Олег Салюков проехали в новых машинах вдоль строя, держась рукой за специальный поручень. Брутальные Aurus на удивление гармонично вписались в общий антураж парада и не выглядели белой вороной на фоне другой техники. После докладов о готовности, речи президента России Владимира Путина и артиллерийского салюта кабриолет с командующим возглавил строй пеших колонн.

Следом традиционно выдвинулись рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища Минобороны России имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, Почетный караул и знаменные группы 154-го отдельного комендантского Преображенского полка с государственным флагом Российской Федерации, Знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил.

Стройными рядами прошли курсанты Тверского и Московского суворовских военных училищ, Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург), кадеты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса и Московского президентского кадетского училища Нацгвардии имени Шолохова. Кроме того, впервые в истории в параде приняли участие воспитанники кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского.

Также на торжественном марше «дебютировали» курсанты Московского университета МВД и подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны. Улыбчивые девушки в белых юбках энергично промаршировали в составе двух сводных парадных расчетов, ни на шаг не отставая от мужских «коробок». Женщин-военнослужащих в этом году на Красной площади заметно прибавилось. Так, женский взвод впервые прошел в составе роты Почетного караула. Яркую праздничную «коробку» представительниц патриотического движения «Юнармия» в красных беретах с огромными белыми бантами было видно издалека.

Моряки, морпехи, десантники, спецназовцы, ракетчики и военные полицейские — в параде приняли участие солдаты и офицеры практически всех видов и родов Вооруженных сил России, а также других силовых структур. Парадные расчеты Рязанского десантного училища, 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии впервые маршировали с новейшим автоматом АК-12.

Напомним, эти автоматы приняты на вооружение в начале прошлого года. Они унаследовали от именитых предшественников, пожалуй, главное качество — надежность, приобретя при этом много преимуществ. Конструкторы добились более высокой кучности стрельбы, улучшили эргономику за счет удобной рукоятки и регулируемого приклада, предусмотрели возможность быстрой и удобной установки дневных и ночных прицелов.

Равняя шаг под ритмы военных маршей, войска гордо проследовали по главной площади страны и освободили ее для проезда боевых машин. Их в этом году пригнали около 150 единиц.

Мощную механизированную колонну возглавил бронированный ветеран Великой Отечественной — средний танк Т-34-85, благодаря фильмам и хронике ставший одним самых узнаваемых символов победы советского народа над фашизмом. Несмотря на почтенный возраст и боевое прошлое, танк прокатился по брусчатке довольно бодро.

За ним — колонны автомобилей «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет-ДМ» и самоходными противотанковыми ракетными комплексами «Корнет-Д1», защищенных автомобилей «Тайфун-К» 4х4. Гремя траками и утопая в клубах дизельного выхлопа, пошла главная ударная сила современных Сухопутных войск — боевые машины пехоты «Курганец-25» и БМП-3, танки Т-14 «Армата» и машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», танки Т-72БЗ, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.

И хотя новейшим Т-14 уже знакома брусчатка Красной площади, они опять вызвали у гостей парада самый большой интерес. Неудивительно: «Армата» — первый в мире основной боевой танк третьего поколения. Основное отличие от других машин, как отечественных, так и зарубежных, — необитаемая башня. Экипаж находится в специальной кабине-капсуле, надежно прикрытой лобовой броней.

Т-14 вооружен новой гладкоствольной 125-миллиметровой пушкой 2А82, оснащен комплексами динамической («Малахит») и активной («Афганит») защиты, современными средствами связи, радаром, надежной системой управления огнем и множеством других технологических ноу-хау. На международном военном форуме «Армия-2018» подписан контракт на поставку в войска 132 единиц техники на платформе «Армата» — основных боевых танков Т-14 и тяжелых БМП Т-15.