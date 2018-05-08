Китайские СМИ оценили ход Москвы с облигациями федерального займа

Россия международным инвесторам облигации на миллиарды долларов, пока Америка не ввела санкции в отношении гос. долга и не перекрыла таким образом Москве доступ к кредитным рынкам. В среду министерство финансов России продало рублевые облигации на сумму 73 млрд рублей (1.1 млрд долларов) в рамках общего плана привлечь 600 млрд рублей в первом квартале. При этом в апреле объем долгового финансирования уже 400 млрд рублей, что в четыре раза больше среднемесячного значения. Аналитики объясняют этот бум угрозой новых карательных мер со стороны Вашингтона стремлением России заранее запастись наличными.

«Учитывая угрозу новых санкций, Минфин пытается продать как можно больше облигаций в первом полугодии», — отмечает Дэн Буска, старший экономист по Центральной и Восточной Европе в UniCredit.

На первый взгляд, Кремль не слишком нуждается в деньгах. Нефть продается по цене 70 долларов за баррель, что намного выше ожидаемой и заложенной в бюджет цены 40 долларов. Благодаря дополнительным нефтяным доходам, в России сформировался крупнейший профицит за последние десять лет — 2.2% от ВВП.

Однако, привлекая рекордные объемы долгового финансирования, Россия выдает свой страх перед новыми санкциями США, которые могут коснуться рынка долговых бумаг. В феврале группа сенаторов из обеих партий внесла на рассмотрение законопроект, который запретит американским инвесторам покупать российские долговые бумаги или торговать ими. Один сенаторов — Линдси Грэхам — назвал его законопроектом об адских санкциях.

По словам Криса Уифера, партнера московской консалтинговой компании Macro Advisory, если американцы введут такие санкции, европейцы, скорее всего, поступят так же в рамках координированных попыток наказать Москву за инцидент в Азовском море. Между тем Стефан Имр, стратег по рынкам ценных бумаг с фиксированной доходностью в Raiffeisen Bank, считает, что инвесторы стараются не упустить последний шанс купить российские облигации. Эта эйфория временная.

Последние несколько лет иностранные инвесторы охотно покупали высокодоходные российские облигации, при этом доля иностранных инвесторов на этом рынке выросла до одной трети, прежде чем новая волна санкций в апреле прошлого года вынудила их частично распродать активы.

Заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева отметила, что с начала года инвесторы увеличили вложения в долговые бумаги России на 272 млрд рублей.

«Если смотреть в долгосрочной перспективе, нерезиденты вернули более половины средств, которые они забрали с российского рынка после апрельских санкций», — отметила она. В тот период их доля на российском рынке упала до 24%.

Иван Чакаров, старший экономист по России и странам СНГ в Citibank, отметил, что спрос со стороны иностранных инвесторов, скорее всего, будет расти.

«Нерезиденты понимают, что фундаментально у России сильная позиция, поэтому они готовы наращивать здесь свое присутствие. Им не придется продавать уже купленные активы, так почему же не воспользоваться ситуацией»?