Мэр Москвы обсудил с японскими коллегами способы развития дорог, метро и образования

Ярославская и Ульяновская области могут стать центром мирового машиностроения с помощью японских компаний, а Сахалин готовит соглашение с Хоккайдо о безвизовом въезде жителей двух регионов. Таковы промежуточные итоги работы Совета губернаторов России и Японии, который проходит в Москве 13 и 14 мая. Решение возобновить этот уникальный формат российско-японского взаимодействия лидеры двух государств приняли после предложения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Этого события главы регионов России и Японии ждали девять лет — в московском Петровском путевом дворце возобновил работу Совет губернаторов двух стран. Формат прямых контактов между руководителями территорий был востребован ещё с 1968 года, но в постперестроечной России был реализован один раз в 2010 году. 2019 год открыл новую веху в работе совета, а ведущую роль в том, чтобы событие состоялось, сыграл Совет Федерации. Российские сенаторы наряду с коллегами из палаты советников (верхняя палата японского парламента) и Национальной Ассоциации губернаторов Японии выступили координаторами и соорганизаторами мероприятия, знакового для двусторонних отношений России и Японии.

Статус мероприятия подчеркнуло личное приветствие Президента России, которое зачитала Валентина Матвиенко. В нём, в частности, говорится, что проходящие перекрестные годы России в Японии и Японии в России (с мая 2018 по май 2019 года) показали успешность реализации совместных проектов и желание участвовать в них большинства регионов РФ. Владимир Путин рассчитывает, что в рамках воссозданного Совета губернаторов будут намечены конкретные механизмы межрегиональной кооперации.

Валентина Матвиенко отметила, что решение «перезапустить» работу совета давно назрело и даже где-то перезрело. Определяющую роль сыграла позиция лидеров двух стран — Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ, чьи контакты последние два года регулярны и носят дружественный характер. «Достигнуты очень серьёзные договоренности на высшем уровне, активное участие в реализации которых должны принимать регионы наших стран. Нам предстоит изучить нынешнее состояние договоренностей — где-то работа кипит, где-то сотрудничество только набирает обороты. Надо равняться на передовые регионы — у нас есть огромный невостребованный потенциал», — считает спикер Совета Федерации.

Она констатировала, что каждый регион обладает уникальными конкурентными преимуществами, а дополнительные возможности для взаимодействия с иностранными партнёрами даёт реализация 12 нацпроектов. Отдельно Валентина Матвиенко сделала акцент на участии японских инвесторов в развитии сотрудничества на уровне предприятий малого и среднего бизнеса. «Надо внимательно посмотреть на это направление сотрудничества, надо отходить от шаблонов и поощрять новые форматы работы с участием ведущих университетов, предпринимателей, продвигающих креативные инновационные идеи. Уверена, нас ждут новые успехи», — заявила глава палаты регионов. И добавила, что в верхних палатах парламентов двух стран настроены на полную поддержку регионов в их социально-экономическом сближении.

В свою очередь, посол Японии в России Тоёхисо Кодзуки не стал стесняться в формулировках и назвал заседание совета «историческим событием». «Именно по предложению госпожи Матвиенко главами наших государств было решено возобновить работу Совета губернаторов, это дальновидная инициатива, за которую хотелось бы поблагодарить её особо», — констатировал дипломат. А глава Национальной ассоциации японских губернаторов Киёси Уэда заявил об уверенности, что именно контакты между регионами станут основой крепкой дружбы не только между руководителями, но и между народами.

Возобновление работы совета имеет веские основания, которые зафиксированы в статистических данных. В 2018 году прирост товарооборота большинства российских регионов с Японией составил 18 процентов. Между тем в «долевом участии» регионов есть дисбаланс — более 75 процентов совокупного объёма внешнеторгового оборота в 2018 году приходилось всего на пять территорий — Москву и Подмосковье, Сахалинскую область, Санкт-Петербург, Кемеровскую область. Внутри этой пятерки более 60 процентов экспортной торговли взяли на себя Москва и Сахалин (в Японию уходили в основном сжиженный природный газ, нефть и уголь). А закупку японских товаров активнее всех осуществляли в столице и Санкт-Петербурге (76 процентов от общего объёма импорта).

При этом проблемы мегаполисов двух стран схожи — на это обратил внимание градоначальник Москвы Сергей Собянин. Например, и в Москве, и в Токио гордятся своим метрополитеном, но при этом вкладывают огромные средства в решение транспортных проблем. По мнению столичного мэра, сегодня невозможно решить проблемы мегаполисов без смарт-сетей. Речь идёт прежде всего об «Умном городе», который уже пришёл из Японии в Россию, и его подпроектов. Пилотной площадкой их реализации стали Владивосток и Воронеж. Здесь уже внедряют такие технологии, как, например, строительство «умных» домов, в которых процессы жизнеобеспечения регулируются при помощи компьютерной программы. Или технологии, которые позволяют проводить санацию трубопроводов без перекапывания городских улиц.

Однако больше всего впечатлила система «умных» светофоров. «Их внедрение в Воронеже, по предварительной оценке, увеличило транспортный поток на 28 процентов без строительства новых дорог. В текущем году планируется расширить зону размещения адаптивного светофорного регулирования и распространить её на другие регионы России», — рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам и главный координатор работы Совета губернаторов-2019 Константин Косачев.