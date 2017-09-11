Названы регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Проведенные для Кремля закрытые социсследования показали: наибольший запрос на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии, утверждают источники РБК. Наименьшее желание менять мэра — у москвичей.

Самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии. Это показали закрытые соцопросы, проведенные в марте для администрации президента, рассказали РБК два близких к Кремлю источника, знакомых с данными исследований. В ходе исследований также замерялись уровень доверия к губернаторам и отношение к их деятельности.

Некоторые из глав регионов, чьи полномочия истекали в нынешнем году и чья работа изучалась, сейчас уже отправлены в отставку.



В десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей, вошли Алексей Орлов (Калмыкия, отправлен в отставку 20 марта 2019 года, полномочия истекали в сентябре 2019 года), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область), Сергей Гапликов (Коми), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Александр Левинталь (Еврейская автономная область), Александр Бердников (Республика Алтай, отправлен в отставку 20 марта 2019 года), Юрий Берг (Оренбургская область, отправлен в отставку 21 марта 2019 года), Сергей Морозов (Ульяновская область), Борис Дубровский (Челябинская область, отправлен в отставку 19 марта 2019 года).

В десятку глав регионов, за смену которых высказалось наименьшее количество граждан, вошли Сергей Собянин (Москва), Алексей Дюмин (Тульская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), Александр Моор (Тюменская область), Сергей Фургал (Хабаровский край), Максим Решетников (Пермский край), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Александр Бурков (Омская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Станислав Воскресенский (Ивановская область).

Из десяти губернаторов, занимающих лидирующие позиции, более одного срока работают только Собянин и Кадыров. Остальные избирались на свои посты в период 2016–2018 годов и работают первый срок. Все они были поддержаны Владимиром Путиным и «Единой Россией», за исключением губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бывший депутат Госдумы от ЛДПР одержал победу во втором туре выборов 23 сентября прошлого года, набрав 69,6% голосов (действующий глава региона Вячеслав Шпорт получил 28%).



Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований. То же самое касается губернаторов, ставших лидерами по доверию, добавили оба собеседника РБК.

Уровень доверия к власти вошел в число KPI, по которым будет оцениваться работа глав субъектов. (В конце апреля Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности губернаторов и региональных органов исполнительной власти. Деятельность глав субъектов будет оцениваться по 15 критериям, первым номером в списке значится уровень доверия к власти.)

В десятку аутсайдеров, которым доверяют меньше всего, вошли действующие губернаторы Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область), Сергей Гапликов (Коми), Александр Левинталь (Еврейская автономная область), Андрей Никитин (Новгородская область), Владимир Илюхин (Камчатский край), Вячеслав Битаров (Северная Осетия — Алания). Также в десятке два ушедших в марте в отставку губернатора — экс-глава Калмыкии Алексей Орлов и Борис Дубровский из Челябинской области.



Десятку лидеров по уровню доверия составили Алексей Дюмин (Тульская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Вадим Шумков (Курганская область, назначен врио губернатора 2 октября 2018 года, баллотироваться будет в Единый день голосования в сентябре 2019 года), Сергей Собянин (Москва), Сергей Фургал (Хабаровский край), Роман Старовойт (Курская область, назначен врио губернатора 11 октября 2018 года, выборы в регионе в сентябре), Александр Моор (Тюменская область), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Антон Алиханов (Калининградская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ).

Более чем один срок из числа губернаторов — лидеров по доверию работают только Собянин и Кадыров. Остальные избирались в период 2016–2018 годов.



