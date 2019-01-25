Фотофиксацию техосмотра могут сделать обязательной

Госдума приняла во втором чтении новую редакцию законопроекта о техосмотре, цель которого — исключить практику покупки диагностических карт без предоставления автомобиля. Операторов ТО обяжут фотографировать приезжающие машины и вместе с координатами сделанного снимка направлять в информационную систему ГИБДД. Ранее планировалось ввести обязательную видеосъемку, но от нее отказались. Впоследствии будет также введен штраф 2 тыс. руб. для граждан, которые ездят на автомобиле, не прошедшем техосмотра.

Законопроект, принятый Госдумой 16 мая во втором чтении, содержит изменения в 170-ФЗ («О техосмотре транспортных средств») и ряд других документов.

Операторы ТО должны будут фотографировать приезжающие машины, фиксировать координаты снимка и направлять эти данные в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО (ее содержит ГИБДД, система до сих пор не введена в эксплуатацию). В первой версии законопроекта предлагалось делать еще и видеосъемку, но от этой нормы отказались по инициативе депутатов «Единой России» (Виталия Ефимова и Владимира Синяговского). Требования к фотографиям установят позже отдельным документом.

Выдаваемые по итогам ТО диагностические карты станут полностью электронными, но при желании можно будет получить бесплатную выписку из системы.

Порядок проведения техосмотра автобусов установят отдельным документом правительства РФ: их состояние будут снова контролировать инспекторы ГИБДД. Сотрудники будут снова присутствовать на пунктах ТО, Госавтоинспекция добивалась этого давно на фоне растущей аварийности с участием автобусов.

Также вносятся поправки в закон «О рекламе» и в закон «Об информационных технологиях и о защите информации».Операторам ТО, не имеющим аккредитации, запретят рекламировать услуги по техосмотру, оформлению диагностических карт, а также услуги по приему документов для ТО. Если будет выявлен сайт с запрещенной рекламой, его заблокирует Роскомнадзор.

Законопроект был разработан Минэкономики в рамках масштабной реформы техосмотра.

80% автовладельцев в России сегодня покупают диагностические карты (в Москве документ можно без труда купить за 1–1,2 тыс. руб.), не предоставляя машин на проверку.

Это давно признают большинство экспертов и чиновников. Нередко карта приобретается у страховых брокеров вместе с полисом ОСАГО.

Контроль за техосмотром, напомним, был передан страховщикам в 2011 году в рамках закона, принятого по инициативе Дмитрия Медведева. Для исключения сложившейся практики подготовлен новый план реформы ТО. Помимо изменений в 170-ФЗ подготовлены изменения в КоАП РФ (вводится штраф 2 тыс. руб. для водителей, которые ездят на машинах, не прошедших осмотр, усиливается наказание для операторов, оформляющих «липовые» диагностические карты.) и в УК РФ (вводится уголовная ответственность для операторов в ряде случаев). Эти законопроекты Госдума примет позже.

Новую редакцию изменений в 170-ФЗ. Глава комитета по транспорту Евгений Москвичев лишь доложил, что к законопроекту поступило 220 поправок, из которых 68 рекомендовано к принятию. Депутат Алексей Куринный обратил внимание на то, что комитет предлагает принять две противоречащие друг другу поправки: согласно одной операторы должны снимать и фото, и видео, отправляя съемку в ЕАИСТО (правительственная поправка), согласно другой — только фото (поправка депутатов). Господин Москвичев немного замялся, но пояснил, что операторы будут делать только фотосъемку процесса осмотра (в начале и в конце процедуры), а видеозапись можно будет организовать «по желанию».

Мнения экспертов по поводу законопроекта разделились. «Это правильное решение, мы его изначально поддерживали. Хранение видео легло бы на операторов, а они бы эти затраты перенесли на потребителя, то есть на водителей. А затраты это не малые. Диагностическая карта могла бы подорожать в несколько раз. А технически это не очень нужно. Нужно, чтобы в дальнейшем в систему передавались технические показатели состояния автомобиля, но это будет еще не скоро»»,— сказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

«Чтобы хранить видео, нужны огромные хранилища данных, мало кто смог бы выполнить эти требования,— добавил глава некоммерческого партнерства «Техосмотр Оренбуржь» Алексей Рублев.— Фотографий вполне достаточно. Главное, чтобы их не подделывали. А то могут диагностическую карту выдать в ларьке, а машину и координаты пририсовать на компьютере. Разработчики законопроекта обещали, что для контроля будет применяться специальный софт. Важно, чтобы эти фотографии вообще просматривали». Фотосъемка велась на пунктах техосмотра до реформы 2011 года, когда техосмотр контролировался ГИБДД, напомнил господин Рублев. «Полной защиты от коррупции это не обеспечивало,— отметил он,— но многие реально боялись, людей за взятки ловили и сажали. Сейчас торговля картами идет открытая, некоторые страховые компании ТО предлагают в подарок».

«Операторы техосмотра продолжат продавать диагностические карты, а фото будут брать в интернете или просить владельцев их прислать, затем будут присваивать геотег,— считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Технически это не сложно. Вероятно, диагностическая карта станет дороже на стоимость обработки фото. Новость эта, безусловно, хорошая для той части автомобилистов, транспортные средства которых никогда бы не прошли техосмотр. Для всех остальных это лишь дополнительные поборы. Пар ушел в гудок».