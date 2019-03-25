Студенты высокого социального класса ведут себя крайне самоуверенно

Люди, считающие себя частью высшего социального класса, могут иметь склонность преувеличивать веру в то, что они более искусны, чем другие.

То, в каком социальном классе родился человек, формирует его отношение к своим способностям. К такому выводу пришли ученые из Университета Вирджинии в своем психологическом исследовании.

Они провели серию из четырех исследований, рассматривающих связь между социальным классом и чрезмерной самоуверенностью. Также ученые пытались понять, как это может повлиять на восприятие компетентности человека другими людьми.

В крупнейшем из четырех исследований приняли участие более 150 тысяч владельцев малых предприятий в Мексике, которые обращались за кредитами в банк. Чтобы измерить социальный статус, исследователи получили информацию о доходах этих заявителей, уровне образования и воспринимаемом положении в обществе, замаскировав сбор данных под один из этапов подачи заявления.

Кандидаты также должны были пройти психологическую оценку, которая будет использоваться для оценки их кредитоспособности. Часть этой оценки включала флеш-игру: участникам показывали изображение, которое уходит после нажатия клавиши и заменяется вторым изображением. Затем они должны были определить, соответствует ли второе изображение первому. После завершения 20 испытаний заявителям было предложено указать, как они прошли тест по сравнению с другими по шкале от одного до 100.

Когда исследователи сравнили фактические баллы с прогнозами кандидатов, они обнаружили, что люди с лучшим образованием, большим доходом и более высокого социального класса имели преувеличенную веру в то, что они будут работать лучше, чем другие, по сравнению с их коллегами из низшего класса.

Еще два исследования, в которых приняли участие более 1400 участников, выявили аналогичную связь между социальным классом и самоуверенностью. В одном из них исследователи дали участникам тест с вопросами на разные темы. Те, кто принадлежал к более высокому социальному классу, считали, что они справляются лучше других. Однако, когда исследователи проверили результаты, во многих случаях ожидания респондентов высших классов оказались преувеличены.

Для последнего исследования ученые отобрали 236 студентов, каждый из которых ответил на вопросы викторины по 15 предметам. Затем ученые попросили участников предсказать, как они справились по сравнению с другими. Они также попросили их оценить свой социальный класс и уровень доходов своих семей, а также уровень образования их матерей и отцов. Через неделю студентов привезли в лабораторию, где якобы брали у них интервью по поводу результатов теста, и записывали процесс на видео. Затем более 900 человек, отобранных учеными, просмотрели видеозаписи интервью и рассказали о своем впечатлении касательно компетентности участников.

Также исследователи обнаружили, что студенты из более высокого социального класса, как правило, более самоуверенны. Однако эта самоуверенность была неправильно истолкована судьями: они принимали ее за высокую компетентность студента в том или ином вопросе.

Классовое неравнество существовало всегда, но попытки его искоренить приводили к краху. Однако есть люди, которые предлагают повысить общий уровень благосостояния введением безусловного базового дохода. Не так давно, например, ученые выяснили, что такая мера может повысить доверие граждан к общественным институтам.