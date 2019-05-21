Зеленский впервые на посту посетил Донбасс и проверил работу военнослужащих

Президент Зеленский приступил к выполнению предвыборных обещаний, основные пункты которых - «экономическая стабильность и мир». И то, и другое в его исполнении пока выглядит забавно. Налаживать мир новый глава государства отправился в окопы на передовую, куда в понедельник вечером совершил свою первую рабочую поездку. А экономическую стабильность обсуждал с представителями ЕС и МВФ, которые прибыли в незалежную с сообщением — нового транша Украина пока не заслужила, а дефолт и вовсе угробит все ее европейские перспективы.

Сообщения о том, как Зеленский в ярко-голубой рубашке и бронежилете ходил вдоль линии разграничения «в 400 метрах от противника», а затем наблюдал за согражданами-сепаратистами в бинокль из блиндажа, появились на официальной фейсбук-странице главы государства. Как сообщалось, визит на передовую в районе станиц Луганская и Счастье президент совершил с целью ознакомления с условиями службы, качеством питания военнослужащих и обеспеченностью их техникой. Условия, как выяснилось, на передовой — не очень. По этому поводу глава государства сделал верное замечание «условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными», и отбыл восвояси. На этом «установление мира» пока закончилось. Конкретных предложений и планов по интеграции Донецка от команды Зе пока так и не прозвучало.

По возвращении в Киев президент занялся «экономической стабильностью». А она сейчас во многом зависит от поступления очередного транша МВФ в размере полутора миллиардов рублей. Эти деньги необходимы, чтобы выплатить проценты по ранее полученным Украиной кредитам. Однако миссия МВФ, прибывшая в незалежную 21 мая, пока сморит на перспективы очередного транша скептически. Президенту Зеленскому «подложил свинью» его предшественник Порошенко, с подачи которого Конституционный Суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, нарушив тем самым договоренности с валютным фондом о принятии антикоррупционного законодательства.

Верховная Рада в полураспущенном состоянии срочно принимать изменения в антикоррупционное законодательство не намерена. Там вообще в последние дни пошли в полный разнос: во вторник депутаты отклонили даже такие социальные законы, как покрытие расходов на дополнительный отпуск участникам боевых действий и сокращение рабочего дня беременным. Чем больше проблем будет у Зеленского, тем депутатам веселее.

Выход из ситуации, который предложил олигарх Коломойский — дефолт — тоже проблем страны не решит. Да и Администрация нового президента категорически против такого исхода дела. Но в Европейской бизнес ассоциации Украину на всякий случай уже предупредили: объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность страны и испортит репутацию Украины. «Ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами», - пояснила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко. В общем, до мира и стабильности Украине пока — как до Брюсселя пешком.

С одной стороны, Зеленский отправился на Донбасс в гражданской одежде, взяв с собой только каску и бронежилет. Это сильно отличало его от Порошенко и Турчинова, которые всегда старались максимально походить на солдат. Многие интерпретировали это как отсутствие у Зеленского милитаристского настроя. С другой стороны, он ничего не сказал о мирном населении. Сторонники Зеленского ожидали, что он появится не только в окопах, но и на пунктах пропуска, пообщается с людьми, которые 5 лет живут в ситуации постоянных обстрелов, и так далее. Видимо, наследие Порошенко пытается склонить нового президента к тому, чтобы ничего не менять. Встает вопрос о том, готов ли Зеленский разрубить «Гордиев узел» Донбасса.