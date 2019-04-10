Создан лучший способ в убеждении людей о необходимости вакцинации

В новом исследовании, проведенном учеными из университета Бригама Янга (Brigham Young University) Брайаном Пулом (Brian Poole) и Джейми Дженсеном (Jamie Jensen), обнаружено, что существует лучший способ помочь убедить людей в необходимости вакцинации. Нужно рассказывать людям про опасность заболевания в случае, если они не сделают вакцину, вместо того, чтобы пытаться бороться с людьми, рассказывая им о безопасности вакцинации. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Vaccines.

Ревакцинация от кори, эпидемического паротита и других ранее ликвидированных болезней — не что иное, как кризис общественного здравоохранения. С 1 января в 24 штатах США были подтверждены 880 отдельных случаев заболевания корью — самое большое число случаев с 1994 года. В 2000 году в США была объявлена ​​ликвидация кори. Вспышки были вызваны увеличением числа случаев заболевания корью среди американцев, которые решили не делать прививки себе или своим детям. Преодоление этой «нерешительности в отношении вакцин» является серьезной проблемой для государственных органов и учреждений здравоохранения, которые пытались использовать различные подходы, чтобы убедить людей изменить свое мнение, включая обязательное проведение прививок.

«Вакцины являются жертвами собственного успеха», — объясняет Брайан Пул. «Они настолько эффективны, что большинство людей не заражаются заболеваниями, предупреждаемыми с помощью вакцин. Мы должны заново ознакомить людей с опасностями этих болезней».

Ученые разработали мероприятие для студентов колледжа в Прово, штат Юта — городе, который занимает 6 место с недостаточным уровнем вакцинации среди детей в национальном масштабе — с надеждой улучшить отношение к вакцинам и охват среди будущих родителей.

Эксперимент проводился с 574 студентами, 491 из которых были вакцинированы, а 83 – сомневались в отношении вакцин, согласно предварительному опросу. Для исследования, половину студентов попросили взять интервью у людей, кто столкнулся с заболеванием, предупреждаемым с помощью вакцин, таким как полиомиелит, а другая половина (выступающая в качестве контрольной группы) опросила людей с аутоиммунными заболеваниями. Между тем, некоторые студенты были зачислены на курсы, которые содержали интенсивную учебную программу по иммунитету и вакцинации, в то время как другие были зачислены на курсы без учебной программы по вакцинации.

К примеру одна студентка взяла интервью у человека, у которого был опоясывающий лишай.

По словам пострадавшего: «Боль была настолько сильной, что я оказалась в клинике, где мне делали уколы стероидных гормонов в позвоночник. Даже сильные анальгетики не справлялись с болью. В течение нескольких месяцев я не могла выйти из своего дома».

Другая студентка взяла интервью у бабушки, которая страдала туберкулезом.

Исследователи обнаружили, что почти 70% студентов, которые брали интервью у людей с заболеванием, предупреждаемым с помощью вакцин, к концу исследования перешли от нерешительности к полному осознанию о необходимости вакцинации. В целом, 75% студентов, не уверенных в необходимости вакцинации, после интервью с больными убедились в пользе вакцин, причем 50% студентов пришли к полному осознанию важности вакцинации.

«Если ваша цель состоит в том, чтобы повлиять на решения людей о вакцинах, предложенный нами подход работает намного лучше, чем убеждение людей о безопасности вакцин», — утверждает Пул. «Новый метод дает возможность людям понять, что уклонение от вакцинации может привести к плачевным последствиям для их здоровья».

Авторы другого исследования утверждают, что скрытые вирусы изменяют реакцию организма на вакцины и патогены.

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