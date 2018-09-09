200 человек были задержаны на акции в поддержку Ивана Голунова

В Москве на несогласованной акции в поддержку ранее выпущенного на свободу журналиста Ивана Голунова задержаны 200 человек. По данным ГУ МВД, задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства. Среди них — много журналистов, а также Алексей Навальный. По официальным данным, принять участие в марше вышли около 1200 человек.

«За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек», — сообщили в ведомстве, добавив, что задержанных вывозят в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

По данным «ОВД-Инфо», задержанных доставили как минимум в пять отделов полиции. Так, в «Бутырском» оказались как минимум 23 человека, в «Северном Измайлово» — 20 человек, «Аэропорте» — 11 человек, «Соколиной Горе» — 20 человек, «Мещанском» — 22 человека.

Отмечается, что некоторым задержанным стало плохо в автозаке, который около часа стоял у ОВД «Таганский».

Марш в поддержку Ивана Голунова был запланирован на 12.00 12 июня, он стартовал у метро «Чистые пруды». Полиция сразу сообщила активистам, что акция не согласована и просила их разойтись.

На акции также произошло задержание Алексея Навального. По словам сотрудницы ФБК Киры Ярмыш, ему вменяют часть 8 статьи 20.2 КоАП – «Повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия».

Ранее организаторы «Марша за свободу Ивана Голунова» сняли с себя полномочия инициаторов и отказались от призыва общественности на акцию. Об этом они сообщили на странице мероприятия в фейсбуке.

Как уточняется в сообщении, такое решение было принято после переговоров с руководством департамента региональной безопасности Москвы.

«Представители мэрии дали нам понять, что ни корректировки маршрута, ни согласования марша быть не может. В связи с этим мы слагаем с себя полномочия инициаторов этой акции и считаем невозможным призывать вас выходить на нее», — говорится в сообщении. По словам организаторов, они считают «основную задачу инициированного мероприятия выполненной», так как Голунов был выпущен на свободу.

Сам Иван Голунов, которого накануне отпустили на свободу в связи с недоказанностью вины, также заявил, что на марше присутствовать не будет. «Нет, на митинг завтра я, наверное, не пойду. Я бы хотел прийти в себя», — заявил он журналистам.

Не выходить на акцию людей, поддерживающих Ивана Голунова, призвали и в редакции онлайн-издания «Медуза». «Свобода Ивана — отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать», — говорится в заявлении на сайте издания.

Власти Москвы также высказали свое мнение о проведении несанкционированной акции и подчеркнули, что подобное шествие по центру города может создать дискомфорт для жителей и гостей столицы во время празднования Дня России.

«Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике», — отметили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Кроме того, официальная публичная акция в поддержку Голунова ранее была согласована городскими властями.

Мероприятие пройдет на проспекте Академика Сахарова, 16 июня 2019 года. Отмечается, что заявленная численность участников — до 20 тыс человек.

«С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное мероприятие», — сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Там также уточняется, что для обеспечения безопасности всех участников акции будут предприняты особые меры.

Напомним, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова было прекращено накануне, 11 июня, из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

По словам Колокольцева, такое решение принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз. «Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», — заявил глава МВД.

Изначально задержание Ивана Голунова произошло 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Тогда в рюкзаке журналиста, а также в его квартире были обнаружены наркотики, которые, как выяснилось позже, не имели к нему никакого отношения.