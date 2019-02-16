В России всё больше семей оказываются на грани бедности

В России более половины семей с детьми находятся за чертой бедности. Многие женщины из-за теневой занятости в декрете получают минимальное пособия, а мужчины в регионах не могут в одиночестве прокормить семью, поясняют эксперты. При этом бедность в целом сейчас очень острая проблема для России. В соответствии с майскими указами президента правительству необходимо добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году. Учитывая низкий экономический рост и снижение доходов населения, сделать это будет нереально.

Более половины семей с детьми в России находятся за чертой бедности, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%», – сказала она на круглом столе на тему «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».

Проблема наблюдается во всех российских регионах, но в каждом из них для этого свои причины, добавила она.

В целом же, как она отмечала ранее, в 2018 году число бедных в стране сократилось на 400 тысяч и составило 12,9% населения. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума — это и есть те, кто за чертой бедности — в 2018 году сократилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2017 годом и составила 18,9 млн россиян.

Однако это почти незаметный рост, учитывая, какие цели ставят перед собой чиновники.

К 2024 году в «майских указах» президента России Владимира Путина поставлена амбициозная цель: вдвое снизить уровень бедности в стране. Он должен упасть до 6%.

При этом правительство предпринимает меры по снижению бедности. В частности, чиновниками был утвержден план по снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. В документе перечислены шесть шагов, за счет которых предполагается этого достичь.

Среди них: предоставление ежемесячных выплат при рождении детей, содействие занятости женщин, которые воспитывают детей, учет бедных семей в регионах и создание специальных для них программ, а также создание новой потребительской корзины в 2021 году и другое.

В документе правительства подчеркивается, что снижение бедности также будет зависеть от роста зарплат и доходов россиян.

Однако выполнить этот майский указ будет очень трудно. Например, зарплаты растут очень скромно. В первом квартале 2019 года они увеличились только в январе и рост составил символические 0,3%, подсчитали недавно в Счетной палате. В первом квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения вновь начали снижаться. Снижение доходов произошло на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорилось в записке ведомства.

За счет высокого роста цен и отсутствия ощутимого роста зарплат в стране в наибольшую группу риска «недостаточно средств к существованию» входят именно многодетные семьи, объясняет директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

«Сказывается несколько факторов – невозможность в регионах зарабатывать выше среднего, если мужчина в семье является основным кормильцем и имеет среднее или специальное образование, а также низкий размер социальных пособий для многодетных семей, отсутствие или небольшой размер декретного пособия также играет роль. Если учесть, что в России по-прежнему развит теневой сектор экономики, где зарплата в конверте норма, хотя и является вне закона, то для женщины, оказавшейся в декрете, это означает либо полное отсутствие пособия, либо оно будет минимальным», — рассказывает эксперт.

По его словам, необходимо как минимум 1,5 млн рублей для того, чтобы полноценно растить ребенка с рождения до наступления возраста 7 лет.

При среднем доходе на многодетную семью в регионах в размере от 25 до 40 тысяч рублей возникнут серьезные трудности с наличием денег на необходимые покупки.

В 2019 году, размер проиндексированных детских пособий составляет 655 рублей – пособие по беременности и родам, и 17 500 рублей – единовременная выплата при появлении ребенка на свет, говорит Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России».

Такие суммы не окажут значительной поддержи для семьи, так как ребёнку предстоит идти в сад, школу, получать дальнейшее образование, разумеется, образование в стране у нас бесплатное, но вот учебные принадлежности и книги, стоят достаточно недешево, отмечает он

Появление ребенка может поставить семью в достаточно трудное положение, не говоря о многодентных семьях с родителями-одиночками, добавляет он.

К большому сожалению, правительство уже давно оторвано от реалий, в которых живет большинство жителей страны, считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

По его словам, основная проблема заключается в построенной за последние несколько лет экономической модели, не позволяющей гражданам получать достойную оплату за свой труд.