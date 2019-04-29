Россия начала процесс выдачи паспортов жителям Донбасса

14 июня первая группа жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Ростовскую область для получения документов.

При этом, судя по заявлениям украинского президента Владимира Зеленского, у жителей Донбасса есть и другой путь — на Украину. Глава государства еще во время своей инаугурации пообещал предоставить гражданство всем украинцам, покинувшим страну.

«Мы все украинцы, большинство, меньшинство, правильные, неправильные — от Чернигова до Симферополя, во Львове, Харькове, Днепре, Одессе — мы все украинцы. И мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильны. И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире, — сказал президент в своей инаугурационной речи. — Вы нам очень нужны, всем, кто готов строить новую сильную успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вам следует ехать на Украину не в гости, а домой, мы ждем вас».

Риторика Зеленского относительно жителей Донбасса, несомненно, отличается от риторики его предшественника Петра Порошенко. Президент призывает не делить украинцев на правильных и неправильных. Впрочем, достаточно ли будет слов Зеленского, чтобы жители Донбасса отказались от российского гражданства в пользу украинского пока неизвестно.

За 1,5 месяца было подано 12 тыс. заявлений для получения российского паспорта, рассказал начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

Возможность получения гражданства РФ жителями «ЛДНР» вызвала критику со стороны украинской власти. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак еще в начале мая заявил, что Украина установит личности тех граждан, которые получили российские паспорта, и лишит их украинского гражданства.

«Конституция Украины говорит, что украинец должен иметь только одно гражданство — гражданство Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины. И я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, зарубежные и внутренние», — сказал Грымчак.

Кроме того, на заседании кабмина 8 мая было принято решение признать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса, недействительными. Также правительство призвало другие страны не признавать эти документы.

Для Владимира Зеленского донбасский вопрос стоит на первом месте. Об этом он говорил еще в ходе предвыборной кампании. 13 июня президент впервые встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — сказал украинский лидер в ходе встречи.

Во время президентской гонки Зеленский заявлял о необходимости переговоров с Москвой.

«Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну», — говорил Зеленский в декабре.

Разрешение конфликта в Донбассе требует больших усилий и времени, кроме того, если президент действительно намерен изменить тактику, то ему придется сперва разобраться с действиями предыдущих властей Украины. Правительство Петра Порошенко сделало ставку на противостояние с Россией сразу в нескольких сферах. Экс-президенту удалось добиться определенных успехов на каждом из трех направлений, о которых он говорил — «армия — вера — язык».

Впрочем, даже если Зеленский захочет отменить результаты Порошенко в этом направлении, сделать это он вряд ли сможет — президенту помешает Верховная рада, которая в настоящее время контролируется сторонниками экс-президента.

Однако нельзя однозначно сказать, что Зеленский изменил политику в отношении России и Донбасса. В конце мая президент исключил возможность ведения переговоров с Москвой, назвав Россию «агрессором».

«Мы сегодня, как бы обидно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Более того, уже привычно для Москвы прозвучали призывы нового президента ужесточить антироссийские санкции. Об этом он попросил американскую делегацию, прибывшую в Киев на инаугурацию президента. На встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем Зеленский выразил надежду, что ЕС сохранит ограничения против Москвы.

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — сказал он.

Не способствуют решению конфликта и заявления Зеленского о том, что он выступает против закона об особом статусе Донбасса и закона об амнистии для гражданских и военных служащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.

При этом минские соглашения предполагают не только прекращение огня и отвод вооружений, но и амнистию, возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Зеленский не готов признать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию, не намерен вести прямые переговоры с Россией. Поэтому я пока не нахожу ни одного аргумента, который бы свидетельствовал, что он со своей командой реально хочет мира», — написал твиттере глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

К слову, в конце мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Медведчук будет отстранен от переговоров по мирному урегулированию в Донбассе. Этот шаг со стороны АП вызвал недоумение у многих политологов — Виктор Медведчук занимается обменом с 2014 года, за это время при его участии было освобождено 485 человек.

Впрочем, некоторые продвижения все же можно наблюдать в риторике президента. В частности, Зеленский заявлял о возобновлении переговоров в Минске, где 5 июня и состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Украину представлял бывший президент Леонид Кучма. Владимир Зеленский заявлял, что Кучма везет в Минск «дорожную карту» по прекращению конфликта.

Большой резонанс вызвала новость, что представитель Украины поднял вопрос о снятии транспортной блокады Донбасса, которую Порошенко ввел в 2017 году. Об этом рассказал представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Предложение было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — сказал он.