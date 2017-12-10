Госпогранслужба Украины анонимно опросит крымчан

Киев намерен провести анонимный мониторинг поездок крымчан на Украину. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

«Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму, и определить тенденции», – заявил украинский чиновник.

Он отметил, что анкетирование будет проводиться Государственной пограничной службой Украины на контрольных пунктах въезда и выезда на границе с полуостровом. По словам Куркчи, предварительные исследования показали, что в основном крымчане едут на Украину, «чтобы решить проблемы документирования, за получением медицинских услуг и по вопросам, связанным с обучением».

Меньшая часть жителей Крыма пересекает границу РФ и Украины в целях транзита – чтобы поехать в отпуск или по делам в другую страну.

В 2018 году, напомним, Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) отказалась пропускать в страну 6,5 тыс. граждан России. Помощник главы ведомства Олег Слободян заявил, что россияне стали меньше ездить на Украину, но число отказов возросло в сравнении с 2017 годом.

«Основные причины отказа – неподтверждение цели поездки, превышение срока пребывания во время предыдущих поездок и нарушение законов Украины относительно посещения Крыма», – отметил чиновник.

Слободян подчеркнул, что с января 2019 года более 11 тыс. российских граждан предоставили украинским пограничникам свои биометрические данные.

«Уже почти 12 тыс. иностранных граждан сдали отпечатки пальцев, из них более 11 тыс. — это именно граждане РФ. То есть это основная категория, с которой мы работаем», – сообщил замглавы ГПСУ.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

5 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС «усилить санкции» против России. Постпреды стран Евросоюза поддержали обновление на год санкций против Крыма и Севастополя, не дожидаясь истечения срока действия ограничительных мер. Санкции со стороны ЕС таким образом будут продлены до 23 июня 2020 года.

В конце ноября 2018 года Украина ввела запрет на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко заявил, что въезд запрещен, чтобы не допустить на территории страны «формирования частных армий» и чтобы предотвратить проведение операций, которые Россия, как утверждает президент Украины, планировала еще с 2014 года. Исключения делались лишь для «гуманитарных случаев» — участия в похоронах родственников.

Причиной тому стало введение Киевом военного положения в областях на юге и востоке Украины из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинских моряков задержали российские пограничники за незаконное пересечение государственной границы РФ.

28 декабря запрет на въезд для мужчин-россиян был снят в связи с завершением действия военного положения в ряде украинских регионов, однако Госпогранслужба Украины по-прежнему проверяет россиян мужского пола в усиленном режиме. Об этом заявил замглавы ГПСУ Олег Слободян.

Ужесточение правил въезда на территорию Украины для россиян власти Киев начал еще в апреле 2014 года — сразу же после старта «антитеррористической операции» в Донбассе. Уже тогда Украина ограничила допуск на территорию страны для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, а срок пребывания уменьшила до 90 дней. Юношам и мужчинам среднего возраста при въезде на Украину необходимо было обосновать свой визит: для этого нужно было запастись официальным приглашением принимающей стороны — если это деловая поездка, то бумагу присылала компания, если частный визит, то украинские друзья или родственники, которые оформляли документ у нотариуса и высылали оригинал в Россию.

В 2015 году Украина запретила пользоваться внутренним российским паспортом при пересечении границы. Тогда в пресс-службе украинского министерства иностранных дел заявили, что «с 1 марта граждане России не смогут въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Украины на основании внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельства о рождении (для детей до 14 лет), по которым ранее осуществлялся проезд».

На Украине при этом продолжают раздаваться призывы к нормализации отношений и пограничного режима — как сообщается, первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал новому президенту Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.

По его словам, необходимо налаживать «человеческие» отношения с крымчанами, а также «снять все блокады».