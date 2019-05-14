ФСБ провела обыски в музее частных коллекций «Собрание»

ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» одного из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» и вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давида Якобашвили.

«Сотрудники ФСБ провели обыски и иные следственные мероприятия в музее «Собрание» на улице Солянка в Москве», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Всего фонд музея частных коллекций «Собрание» насчитывает порядка 20 тысяч экспонатов. В нем представлены живопись, графика, коллекции антикварных часов и механических музыкальных инструментов.

В частности, в коллекции музея есть самоиграющие музыкальные инструменты и механические редкости, включая музыкальные шкатулки, органы, оркестрионы, шарманки, механические пианино и рояли, граммофоны и фонографы, аккордеоны, часы и автоматоны. Постоянной экспозиции в музее нет.

Считается, что музей обладает коллекцией мирового культурного значения.

Для покупки экспонатов Якобашвили использовал средства от продажи доли в компании «Вимм-Билль-Данн».

Обыски проводятся в рамках уголовного дела. При этом фигуранты этого дела не установлены. Дело, в котором фигурирует Якобашвили, якобы связано со статьей 159 УК (мошенничество).

По информации Григория Березкина, обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи.

Он обвиняет Якобашвили в краже средств Ейского портового элеватора. По сообщениям СМИ, у предпринимателей в целом были споры по поводу размера инвестиций в бизнес.

По данным списка аффилированных лиц Ейского портового элеватора на 30 сентября 2015 года, Минахи принадлежало 1,68% акций элеватора, еще 46% – Объединенной зерновой компании, 25% – Екатерине Федоровой.

Более поздних данных нет. Также не раскрываются и имена других акционеров элеватора.

По данным Мосгорсуда, в 2018 году Минахи судился с Якобашвили по поводу займов: бизнесмен требовал предоставить ему $4,7 млн по ранее заключенным кредитным договорам. В материалы дела истец представил копии договоров займа от 2010 года. Однако Якобашвили отказывался выплачивать названную истцом сумму и утверждал, что никогда не брал денежных средств у Минахи в долг. В прошлом году Таганский районный суд отказал в требованиях Минахи из-за отсутствия подлинников кредитных договоров. Позднее Мосгорсуд утвердил это решение.

Сам бизнесмен Якобавшивили отказывается от комментариев журналистам. Сейчас он находится на форуме Объединенных наций в Женеве. Согласно данным сайта, конференция продлится до 21 июня.

Как уточнил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, предпринимателя нет в России уже месяц.

«Я знаю точно, что его нет в России. Уже месяц он в Европе где-то. Если только его позвали провести экскурсию в музее, где был обыск. Но это вряд ли».

Между тем бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал удивительной информацию об обысках в музее «Собрание». Предприниматели в корпоративных конфликтов используют все доступные средства, заявил он.

«Я знаю, как Якобашвили вел бизнес, человек он абсолютно неконфликтный. Не зря его выбрали председателем комиссии по этике РСПП, это, наверное, что-то да означает», — написал Борис Титов в фейсбуке.

По его словам, 80% всех дел против бизнеса возбуждается по жалобам предпринимателей, которые привлекают правоохранительные органы для решения корпоративных конфликтов.

«Идет драка на дубинках, а самая большая дубинка — это уголовное дело. Не суд, и не наказание по приговору, а именно давление через возбуждение уголовного дела», — отметил Титов.

По мнению бизнес-омбудсмена, разрешить ситуацию можно только созданием нормальной судебной системы, которой бы доверяли как государство, так и бизнес. «А пока что все против всех дерутся всем, что у них есть под руками», — считает он.

Давид Якобашвили является фигурантом рейтинга Forbes. Журнал оценивает его состояние в $750 млн. Являясь основателем «Вимм-Билль-Данн», он продал свою долю в 2011 году компании PepsiCo. В прошлом году бизнесмен открыл музей «Собрание».

При этом самый крупный актив предпринимателя на данный момент — нефтетрейдинговая компания Petrocas. В ней ему принадлежит 51% акций.

Якобашвили в качестве вице-президента и члена правления РСПП возглавляет комиссию по корпоративной этике при РСПП. Один из споров, которые рассматривала комиссия по этике, – претензии инвестфонда Baring Vostok к миноритариям банка «Восточный» Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову.