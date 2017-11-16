Кудрин заявил, что бедность является позором для России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня приняты поправки в бюджет 2019 года в первом чтении. Изменения технические. Уточнен прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь — около 1%. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой», — написал Кудрин.

По его словам, «задача связать деньги и показатели так и не решена».

«Даже такие поправки как 78 млрд на транспорт или 51 млрд на ЖКХ не приводят к корректировкам целей. Деньги «живут» своей жизнью, показатели своей. На лекарства дают еще 5,3 млрд руб., но цель по снижению смертности не меняют», — указал председатель СП.

Кудрин отметил, что считает бедность позором страны. «Более 12% бедных в стране — это около 19 миллионов человек. Им нужно помогать активнее», - написал он.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект правительственных поправок к федеральному бюджету 2019 года. Правительство предложило увеличить расходы на 256,5 млрд рублей. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, средства будут распределены по приоритетным направлениям, «в первую очередь — на социальную поддержку и защиту наших граждан».

В частности, на вопросы, связанные с обеспечением здоровья граждан, в 2019 году предлагается направить 519 млрд рублей, что на 13,3 млрд рублей больше, чем предполагалось ранее. Кроме того, будут увеличены расходы на софинансирование регионами доплат к пенсиям - на эти цели будет направлено 4,3 млрд руб.

Увеличатся бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов: демография — на 559,9 млн руб., образование — на 729,9 млн руб., а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — на 40,7 млрд руб.

Дополнительные средства получат регионы, что даст возможность завершить строительство жилья «обманутым дольщикам» - на ликвидацию недостроев в бюджете выделены дополнительные средства в размере 36 млрд руб.