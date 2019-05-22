Украинки возмущены словами Зеленского, назвавшего их туристическим брендом

В украинском сегменте фейсбука набирает обороты флешмоб #Ятобінебренд, запущенный женщинами страны в ответ на оскорбившее их высказывание президента Владимира Зеленского, сделанное во время его визита во Францию 17 июня. Посещая стартап-кампус в Париже, украинский лидер заявил, что красивые женщины – туристический бренд Украины.

«Я хочу сказать, что всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги. А туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и остается нашим брендом», — заявил Зеленский.

Жительниц Украины возмутил тот факт, что президент назвал их туристическим брендом наравне с национальными блюдами страны. Они требуют извинений от президента.

«Я человек, и сама строю свою жизнь. Я могу использовать свои преимущества по собственной воле, но я не крепостная, чтобы чужой господин считал меня «брендом» для своих целей, — написала в фейсбуке киевлянка Людмила Мачехина. – Я не могу считать двусмысленные слова от человека, который гадит на мою страну и заврался по уши, «комплиментом». По-моему, такие ляпы требуют извинений».

Писательница и сценарист Мила Березюк напомнила, что такое потребительское отношение к женщине, которое выразил Зеленский, приводит к самым страшным последствиям.

«Этот мужчина реально не понимает цинизма своих слов – до каких катастроф это приводит», — написала она. Киевлянка напомнила, что из-за подобного сексизма женщины подвергаются насилию, объективируются, лишаются выбора и возможности самореализации, рассматриваются мужчинами как обслуга и при этом абсолютно беззащитны. «Моя бабушка, пусть ей здоровится, всегда говорила: женщина должна терпеть все. Ну и далее по тексту. И, что самое страшное, раньше я думала, что это нормально! Благодаря такому опыту я понимаю, что должна быть феминисткой и делать свою жизнь лучше!» — заключила Мила Березюк.