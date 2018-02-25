Афроамериканцы открыли фан-клуб сборной России в метро

Появилось видео из общественного транспорта в Москве, на котором, по словам автора, показано последних людей, которые верят в победу сборной России. Ими оказалась группа афроамериканцев, чье поведение вызвало удивление москвичей.

В Сети очевидец опубликовал видео, на котором снято открытие «фан-клуба» сборной России на ЧМ-2018. В его состав вошли несколько афроамериканцев, которые начали прыгать и скандировать «Россия» в салоне общественного транспорта. Интернет-пользователи не оценили такую инициативу и не поняли ее причину.

По словам некоторых, они стали свидетелями того, как эти люди мешали другим, которые пытались отдохнуть после рабочего дня. Другие спрашивали, сколько же фанатам заплатили за такую ярую поддержку.

Многие заметили, что отечественную сборную уже признали худшей, а россияне, хоть и поддерживают своих игроков, но не верят в их успех. Некоторые подписчики предположили, что приезжие не в курсе о талантах российской сборной, а потому продолжают за нее болеть. Такие пользователи уверяют, что фан-клуб распадётся после первой же игры. А тем временем счёт 1:0 в пользу России.