В Ростове бразильцы выучили российские футбольные кричалки

В Сети продемонстрировали ролик, где одному уроженцу Бразилии рассказывали, как правильно болеть. Турист сумел повторить название футбольной команды Ростова, а также слова о том, что город является столицей южной части России.

Всё это делалось в вечернее время. Самому бразильцу процесс обучения очень нравился, и он с удовольствием повторял, стараясь копировать не только слова, но и движения своих «педагогов». Пользователи Сети расценили это не однозначно. Одним понравилось то, что турист был таким спокойным и доброжелательным, уважая страну, куда приехал на ЧМ-2018.

Другие, однако, отметили, что нет смысла учить иностранцев кричалкам, относящимся к конкретному городу. ЧМ-2018 проходит не только в Ростове, а потому если уж и рассказывать о местных футбольных традиций, но без такого «фанатизма».