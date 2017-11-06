Болельщики в Новгороде осадили отель Лионеля Месси

Жители Нижнего Новгорода сделали видео, на котором сняли отель, где остановилась аргентинская команда. Вокруг него собралась большая толпа - аргентинцы и россияне ждут, когда к ним выйдет кумир.

В Сети появились видео, на котором видно как болельщики «осадили» отель аргентинской сборной – толпа расположилась по периметру забора, а некоторые взобрались на гаражи, или наблюдали с дороги. Среди болельщиков можно заметить как жителей Нижнего Новгорода, так и фанатов из Аргентины, приехавших поддержать своих игроков. Требование у болельщиков было одно – они хотели, чтобы Лионель Месси вышел к ним пообщаться. Свои пожелания толпа выразила в песнях, аплодисментах и танцах.

Пользователи Сети не оценили такой порыв, для них это показалось чрезмерным проявлением зацикленностью на футболе. Кроме того, некоторые заметили, что фанаты мешали футболистам отдыхать, а также нарушали их личное пространство.