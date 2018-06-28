Диего Марадона спрогнозировал результаты 1/4 финала ЧМ-2018

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона спрогнозировал, как пройдут футбольные матчи 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2018. Также Марадона рассказал о перспективах сборной России.

57-летний Диего Марадона был убит горем, когда его родная страна Аргентина вышла из Чемпионата мира по футболу в этом году. Теперь легенда футбола считает, что в 1/4 финала пальму первенства получат сборные Испании и Хорватии. При этом Марадона оценил то, как футболисты сборной России стараются выгодно представить и не подвести свою страну.

Марадона утверждает, что Россия играет с великими командами и игроками с уверенностью, хотя для них это является нелегко. Однако в полуфинале футболист видит испанцев и хорватов.