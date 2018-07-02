Памела Андерсон поздравила возлюбленного Адиля Рами с выходом в финал на ЧМ-2018

Известная модель и актриса Памела Андерсон трогательно поздравила своего возлюбленного Адиля Рами, который вместе с французской сборной по футболу прошел в финал Чемпионата мира. Сообщается, что знаменитость одарила спортсмена горячим поцелуем.

51-летняя Памела Андерсон после победы сборной Франции пробралась в раздевалку команды и поцеловала Адиля Рами, чем и поздравила его с победой. Сообщается, что модель и футболист встречаются уже продолжительное время и теперь их чувства вышли на новый уровень. Андерсон сообщила, что очень рада за победу Франции и будет болеть за сборную в финале.

Напомним, что перед матчем спортсмен подарил Памеле дорогостоящее кольцо за то, что знаменитость прилетела из США специально, чтобы поддержать его в решающем матче за выход в финал ЧМ-2018.