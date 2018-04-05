Звезда MMA Пейдж ВанЗант возвращается в строй после поражения с помощью экстремальной йоги

Чемпионка в смешанных боевых искусствах Пейдж ВанЗант проиграла бой Джессике Роуз-Кларк, однако, это не заставило ее отказаться от спорта. Сейчас девушка активно готовится к следующему турниру с помощью бикрам-йоги и показывает новые секретные приемы.

Американская звезда Пейдж ВанЗант опубликовала видео со своих тренировок, на которых видно, что девушка решила заниматься необычной йогой, чтобы быстро вернуться в строй после поражения. Бикрам-йога была изначально разработана для того, чтобы тренироваться во время серьезных травм. Помещение нагревается до 42°С, при влажности в 35-40%. Такая температура помогает без рисков прорабатывать поврежденные участки, однако повышенные нагрузки при такой температуре считаются экстремальными. Чтобы быть готовой к следующему турниру, Пейдж подвергается опасным обезвоживающим тренировкам, каждая из которых длится 90 минут. За один сеанс требуется выполнить 26 упражнений.

Напомним, что ВанЗант была одной из одиннадцати девушек, которые подписали контракт с UFC. Всего с тех пор у нее было много побед и только два поражения. Пейдж получила множество наград за технические приемы.