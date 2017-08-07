Специалисты: Спорт становится причиной насилия над женщинами и детьми

Спортивные мероприятия, такие как Чемпионат мира или Лига чемпионов, объединяют многих людей из-за общих интересов. Однако австралийские эксперты уверены, что крупные соревнования могут иметь негативный эффект для обычного населения.

Специалисты обнаружили странную тенденцию, которая возникает в момент проведения спортивных мероприятий. При соревнованиях крупного масштаба значительно увеличивается уровень домашнего насилия, при котором в первую очередь страдают женщины и дети. При этом не важно, выигрывает команда, за которую болеют в регионе, или проигрывает. К подобным выводам пришли не только австралийские, но и британские учёные.

Основной причиной повышения домашнего насилия эксперты считают в первую очередь алкоголь. Они уверены, что на момент просмотра матча болельщики выпивают изрядное количество спиртного, которое только повышает уровень агрессии. Действенным способом, который позволит снизить насилие в семьях, эксперты называют агитацию против алкоголя и избиения со стороны самих спортсменов. Подобные социальные ролики должны показывать в момент спортивных трансляций.