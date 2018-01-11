Украинец установил мировой рекорд пребывания под водой

Фридайвер Фёдор Бубенчиков смог проплыть под водой 289 метров, на что у него ушло ровно 9 минут и 3 секунды.

Раньше украинец занимался экономикой, однако потом ему стало интересно наблюдать за поверхностью воды и её обитателями. В итоге, мужчина начал по нескольку месяцев в году уделять фридайвингу, установив сначала некоторое количество национальных рекордов.

Теперь дело дошло и до мирового. Нырял мужчина в Светловском карьере, Житомирская область. По словам Фёдора Бубенчикова, пребывая под водой, он опускался почти до самого дна карьера – на 95 метров.

Желающим последовать его примеру опытный фридайвер посоветовал не пытаться плыть очень быстро, поскольку так быстрее и кислород тратится. Кроме того, нужно уметь верно дышать.