Лига Европы 2019 – продажа билетов начнется уже в марте

UEFA хочет запустить распространение билетов уже в начале марта. Баку готов принять всех болельщиков на финал Лиги Европы. Ажиотаж на покупку билетов ожидается с 7 по 21 марта.

Стадион «Олимпийский» вмещает 64 тысячи человек. Для болельщиков со всего мира будет выделено 37,5 тысяч билетов. Что касается количества билетов для зрителей со стороны финалистов матча, то их число комитет еще уточняет.

Пресс-служба UEFA сообщает, что часть билетов обязательно получат:

• Оргкомитет.

• Национальные ассоциации УЕФА.

• Коммерческие партнеры.

• Партнеры сферы вещания.

Матч, который состоится 29 мая на «Олимпийском» в Баку, порадует зрителей доступностью цен на билеты. Их будет 4 категории:

1. Первая – 140 евро.

2. Вторая – 90 евро.

3. Третья – 50 евро.

4. Четвертая – 30 евро.

Билеты будут предусматривать еще персонализацию. Болельщик сможет войти на стадион только под своим билетом. Заявку на покупку билета необходимо сделать заранее.

Если спрос на билеты превысит предложение, то будет проведена лотерея и билеты получат только те лица, которые правильно оформили заявку.