Манчестер Юнайтед героически спасается на последних секундах матча и выходит в следующую стадию Лиги Чемпионов

В Париже состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором местный ПСЖ принимал английский Манчестер Юнайтед. Все предматчевые расклады благоволили французской команде, она одержала комфортную выездную победу в первом поединке, кроме того, сразу 9 игрок МЮ по разным причинам не могли принять участие в отчетной встрече.

Дебют матч вернул данному противостоянию интригу, так как гости повели в счете на второй минуте – Лукаку подкараулил ошибку Керера, обвел Буффона и отправил мяч в пустые ворота – 0:1. После пропущенного гола парижане не растерялись, забрав мяч себе и пойдя в активное наступление на воротам Де Хеа. Манкунианцы раз за разом давали сопернику комфортно себя чувствовать в чужой штрафной площади, что довольно быстро привело к забитому голу – на 12-й минуте Мбаппе покатил мяч на дальнюю штангу, куда набежал Бернат, отправивший мяч в сетку, Байи даже не попытался обозначить борьбу – 1:1.

Сравняв счет, парижане стали оказывать еще больше давления на чужие ворота, часто вскрывая оборону соперника, что завершалось ударами по воротам, наиболее реальную возможность забить имел все тот же Бернат, но в этот раз Хуан пробил прямо в Де Хеа. Казалось, что рано или поздно хозяева таки дожмут МЮ, но все получилось совершенно иначе, подопечные Сульшера снова забили легкий гол – Буффон отбил мяч перед собой после дальнего удара Рашфорда, а Лукаку добил его в ворота – 1:2.

Снова поведя в счете, гости забрали мяч себе и некоторое время его контролировали, после чего вновь отдали его сопернику, но до ухода на перерыв ПСЖ больше не создавал опасных моментов. А вот манкуниацы едва не забили еще один простой гол, когда Кимпембе срезал мяч в свои ворота после прострела Далота, но Буффон был начеку и поймал мяч. Таким образом, до перерыв счет не претерпел изменений, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Манчестер Юнайтед, которому сохраняло ему шансы на выход в следующий раунд.

Дебют второй половины встречи прошел под диктовку подопечных Тухеля, который забрали мяч под свой контроль, но не торопились обострять игру в последней трети поля. Едва это случилось, как парижане забили красивый гол, но он не был засчитан из-за офсайда у Ди Марии. Ближе к середине второй 45-минутки игра заметна успокоилась, команды по очереди владели мячом, но совсем не угрожали воротам друг друга, оставив развязку встречи на самый конец.

Манчестер Юнайтед прижимался к собственной штрафной, рассчитывая на контратаки, в одной из которых они бы могли забить заветный гол, который бы принес им путевку в следующий раунд плей-офф, но оных выпадов не возникало. В одном из эпизодов хозяева могли похоронить соперника, когда Мбаппе вырвался один на один с Де Хеа, но потерял равновесие и упал, Бернат подобрал мяч и пробил по воротам, каркас которых спас гостей.

Ближе к окончанию поединка МЮ выровнял игру, а парижане позволили им перебраться на чужую половину поля, за что в итоге поплатились — на первой минуте компенсированного времени главный арбитр после просмотра видеоповтора назначил не слишком очевидный пенальти за игру Кимпембе рукой, Рашфорд подошел к мячу и хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый — 1:3.

В оставшееся до финального свистка время подопечные Тухеля отчаянно пытались забить спасительный гол, но так и не создали ни одного опасного момента. Как итог, Манчестер Юнайтед сделал то, чего от него ожидали болельщики команды, и во что не верили нейтральные любители футбола, одержав выездную победу с перевесом в два мяча, которая позволила им пробиться в 1/4 финала. А ПСЖ в третий раз подряд оступается на первой стадии плей-офф и откладывает надежды на победу в Лиге чемпионов на следующий год.