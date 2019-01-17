Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с ирландцем Конором Макгрегором. Свой следующий поединок Хабиб проведет против американца Дастина Порье, а уже после сможет встретиться со своим главным соперником в карьере, который сделал его знаменитым.

Отношения Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора – один из примеров, когда тонкая грань трэштока рвется, после чего между бойцами начинается жесточайшая вражда, хотя объективных причин для этого нет.

Это противостояние стало лучшим в 2018 году и прославило российского бойца, который провел свою первую и успешную защиту пояса чемпиона UFC в легком весе.

Напомним, что в октябре 2018-го после боя Макгрегора и Хабиба разразился громкий скандал, когда россиянин, задушив ирландца, выпрыгнул из клетки и напал на члена команды Макгрегора Диллона Дэниса. Впоследствии Нурмагомедов, Макгрегор и угловые россиянина получили длительные дисквалификации и штраф. Это, однако, еще больше накалило отношения Хабиба и Конора, а в UFC пришли к мнению, что нужен реванш.

Логично, учитывая то, что их первый поединок принес промоушену рекордную выручку и обогатил Лас-Вегас, куда съезжались туристы ради боя.

Однако со спортивной точки зрения Нурмагомедову не слишком интересен реванш с Макгрегором. Ирландец утратил свои позиции в официальных рейтингах и не имеет никаких регалий, чтобы претендовать на ответный поединок. На все выпады Конора россиянин отвечал если не холодно, то безучастно, фактически давая понять, что эту страницу своей карьеры он уже перевернул. Но все изменилось, и теперь Хабиб намекнул, что однажды вновь встретится с Макгрегором.

«Мы еще не закончили то, что было 6 октября. Я не скажу, что сейчас начало этого, скорее, примерно середина. У нас впереди немало боев. Мы планируем еще больше писать историю и доказывать, что можем достичь определенных успехов», — сказал Нурмагомедов на собственном YouTube-канале.

Волна популярности, захлестнувшая Нурмагомедова после боя с Макгрегором, потихоньку сходит на нет. Он только что выбил себе отличный контракт в UFC и вряд ли беспокоится о своем кошельке прямо сейчас, в преддверии боя с Дастином Порье. Тем не менее, далеко не секрет, что человек, в один момент ставший главным спортсменом-мусульманином мира, может желать это повторить.

Команда Хабиба наверняка понимает, что долгожданный поединок против боксера Флойда Мейвезера наверняка не состоится, поскольку заинтересованных сторон много, а желаний каждого — еще больше. А легкий дивизион UFC не изобилует такими же соперниками, как Конор. Иначе говоря, больше так прославить Хабиба вряд ли кто-то сможет.

При этом, конечно, нельзя отрицать тот факт, что UFC — это место, где каждый ведет свою игру. Поэтому высказывания Хабиба могут и вовсе не отвечать реальности, и в этом не будет сенсации.

С точки зрения маркетинга реванш станет еще более ожидаемым и прибыльным, чем первый бой. Поэтому президент UFC Дана Уайт, известный своей благосклонностью к Макгрегору, очень заинтересован в повторном поединке. Другое дело, что путь к реваншу может быть долгим и тернистым.

Макгрегор, несмотря на значительно меньший срок дисквалификации, взял перерыв в карьере, — и конца ему не видно. Изначально ирландец вообще заявил об уходе из спорта, однако никто ему не поверил, и Конор вскоре действительно вернулся.

Сейчас Макгрегор лечится от перелома руки, о котором практически ничего неизвестно. Да и в любом случае, даже если Конор вновь будет драться, то перед встречей с Хабибом ему придется провести несколько боев с менее статусными соперниками. Учитывая спортивную форму ирландца, Хабиб может вообще его не дождаться.

У самого Орла ожидается относительно простой поединок против временного чемпиона Порье уже в сентябре. А после этого боя, если он сумеет защитить пояс, Хабиб наконец встретится с американцем Тони Фергюсоном, с которым у него срывался бой уже четыре раза.

Многие поклонники UFC считают истинным чемпионом в легком весе именно Эль Кукуя (прозвище Фергюсона), а не Хабиба, да и публика ждет их бой давно, поэтому однажды он состоится абсолютно точно. Позднее Нурмагомедов хочет встретиться с канадцем Жоржем Сен-Пьером, и подвижки в переговорах уже есть.

Попадет ли Макгрегор в этот насыщенный график — большой вопрос.