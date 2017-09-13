Американский нападающий Терри Джозеф Гальярди пожаловался на российскую медицину

Американский хоккеист Терри Джозеф Гальярди рассказал жуткие подробности о периоде своей карьеры в России, когда он выступал в Континентальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нефтехимик» из татарстанского Нижнекамска.

Нападающий перешел в эту команду в декабре 2016 года и провел всего восемь встреч, не забросив ни одной шайбы. На фоне такой игры он вскоре был отправлен в рижское «Динамо», однако успел получить сильные впечатления от пребывания в стране, которыми в красочной форме поделился в подкасте Spittin' Chiclets.

«Про город Нижнекамск вообще никто не знает. Это одна из трех главных задниц в КХЛ, но там была самая высокая зарплата и баснословные премии за победы.

Я подумал, что смогу провести там немного времени. В итоге оказалось, что это самая большая задница в мире, в которой я был», — заявил американец.

Гальярди поразило, что все тренировки проводились чисто на русском языке, — видимо, он ожидал, что в команде с иностранными игроками указания будут даваться на английском. Но в итоге понимал хоккеист довольно мало и потому чувствовал себя, «словно зомби».

Однажды в раздевалку зашел владелец команды, которого Гальярди охарактеризовал, как «типичного русского, владеющего заводом, с громилами-телохранителями».

«Он что-то говорил перед матчем. Я спросил, в чем смысл его слов. Мне перевели, что за предстоящую встречу в случае победы мы получим премиальные в размере $15 тысяч, а не $3 тысячи, как обычно. 15 штук! Такая награда была за триумф над принципиальными соперниками», — удивлялся американец.

По его словам, за каждую победу бонусы получали не только игроки, но и тренеры и массажисты. Казалось бы, условия были вполне приемлемыми, но Гальярди не устраивал город, а также медицинское обслуживание.

«В одной из игр мне нанесли удар со спины. В итоге я получил травму руки.

Врачи не обнаружили никакого перелома и сказали, что нужно просто отдохнуть одну неделю. Общались мы, конечно, через онлайн-переводчик, — подчеркнул хоккеист. — Я пришел на арену на следующий недель, чтобы просто немного поразминаться. Там у меня состоялась беседа с главным тренером. Назаров говорил по-английски и спросил, сломана ли у меня рука. Я ответил, что нет. Тогда он ответил, что я буду играть».