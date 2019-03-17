Глушаков покинул московский «Спартак»

19 июня 2019 московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с капитаном команды Денисом Глушаковым, а сам полузащитник выступил с обращением к болельщикам на фоне стадиона «Открытие Арена», в котором поблагодарил их и руководство за годы в команде, заявил, что ни о чем не жалеет и надеется в будущем вернуться в клуб.

В «Спартак» уроженец Миллерово перебрался летом 2013 года из московского «Локомотива» за 8 млн евро, сказав тогда, что «уходит за трофеями». Эту фразу игроку долго припоминали фанаты «Локо», так как новая команда Дениса не выигрывала титулов.



Сам Глушаков быстро стал в «Спартаке» одним из лидеров и оставался основным игроком при любых тренерах. Перед сезоном-2016/17 игроки и тренеры команды проголосовали на выборах капитана команды за него, и именно тот чемпионат стал для красно-белых триумфальным.

Спартаковцы оформили чемпионский титул впервые за 16 лет, а Глушаков забил несколько важнейших голов, включая единственный точный удар в матче с пермским «Амкаром» на исходе добавленного времени.

По окончании сезона капитан отмечал чемпионский титул вместе с фанатами у клубного стадиона, распивая самогон на крыше собственного автомобиля и тогда был символом единения фанатов с командой.



Через год отношения игрока с болельщиками испортились. Глушакова обвиняли в снижении требований к себе и слабой игре, а уже в сезоне-2018/19 он был переведен в дубль главным тренером Массимо Каррерой и был впоследствии признан суппортерами главным виновником увольнения итальянца, к которому фанаты испытывают нежные чувства до сих пор.

После отставки Карреры Глушаков вернулся в основную обойму и доиграл сезон под руководством сначала Рауля Рианчо, а затем и Олега Кононова, забив несколько голов, но постоянно подвергаясь обструкции трибун. В конце сезона решение о расторжении контракта с игроком было принято на Совете директоров «Спартака».